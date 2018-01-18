Магазины в России будут штрафовать за отказ принимать новые банкноты

Кандидат исторических наук, эксперт аукциона «Гермес», председатель союза бонистов России Александр Баранов считает, что распространению новых денежных знаков также мешает техническая неготовность банковской инфраструктуры. Он пояснил, что в настоящее время купюры в 200 и 2000 рублей нельзя использовать при оплате услуг в банкоматах, так как программное обеспечение оборудования их не распознает. Также у банкоматов старой конструкции нет дополнительных кассет для новых банкнот, куда можно было бы их загрузить. Баранов уверен, что для полноценного ввода новых денежных знаков в оборот потребуется еще около шести месяцев.