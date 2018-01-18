Магазины в России будут штрафовать за отказ принимать новые банкноты

Posted 18 января 2018, 13:57
Published 18 января 2018, 13:57
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
В России начнут наказывать продавцов, которые отказываются принимать для оплаты товаров новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей, сообщает РИА "Восток-Медиа".
Как сообщает телеканал «360», Роспотребнадзор решил открыть горячую линию для покупателей, у которых не принимают введенными в оборот банкнотами номиналом в 200 и 2000 рублей. Согласно действующему законодательству, потребитель имеет право выбирать, какими купюрами и монетами расплатиться за товары или оказанные услуги.
В случае если продавец откажется принимать новые купюры, его действия будут незаконными и ущемляющими права потребителей. Нарушителей ждет штраф размером до 50 тысяч рублей. Для того, чтобы наказать недобросовестного продавца, потребителю нужно найти свидетелей и составить письменный акт правонарушения.
По словам юриста, члена общества защиты прав потребителей Владислава Долгова, в случае, если свидетелей не оказалось, то потерпевшему необходимо оставить запись в книге отзывов и предложений и сфотографировать ее для того, чтобы иметь доказательства при обращении в Роспотребнадзор. Также может помочь видеосъемка нарушения.
С 18 по 25 января Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по приёму купюр нового образца, с помощью которой начнут фиксировать правонарушения и давать консультации о том, что предпринять в случае отказа в приеме банкнот.
Несмотря на то, что о новых купюрах очень много говорится в СМИ, некоторые торговые сети в разных регионах России отказываются их принимать, так как банкнота, по мнению продавцов, похожа на фальшивую.
Для борьбы с похожими случаями «Госзнак» уже разработал специальное мобильное приложение, которое называется «Банкноты-2017». С его помощью владелец новых купюр сможет без особого труда определить подлинность рублей, которые попали ему в руки. Также оно поможет ознакомиться с особенностями визуальной защиты новых российских денег.
Без приложения отличить настоящие купюры от фальшивых можно по нескольким признакам. Во-первых, нужно обратить внимание на наличие специальных водяных знаков на банкноте, а также на стальную защитную нить. Во-вторых, на купюрах нового образца должна присутствовать микроперфорация, которая будет видна при рассматривании банкноты против источника света.
За 2016 год в России была обнаружена 61 тысяча подделок. Больше всего подделывали пятитысячные купюры, на втором месте по популярности у мошенников купюры номиналом в одну тысячу рублей. В первом квартале прошлого года злоумышленники также больше всего подделывали пятитысячные и тысячные банкноты.
Кандидат исторических наук, эксперт аукциона «Гермес», председатель союза бонистов России Александр Баранов считает, что распространению новых денежных знаков также мешает техническая неготовность банковской инфраструктуры. Он пояснил, что в настоящее время купюры в 200 и 2000 рублей нельзя использовать при оплате услуг в банкоматах, так как программное обеспечение оборудования их не распознает. Также у банкоматов старой конструкции нет дополнительных кассет для новых банкнот, куда можно было бы их загрузить. Баранов уверен, что для полноценного ввода новых денежных знаков в оборот потребуется еще около шести месяцев.