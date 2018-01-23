Дело Пушкарёва и компании: суду здесь не место

Несмотря на то, что для рядовых обывателей эта инициатива прошла незамеченной, среди юридического сообщества она вызвала большой резонанс, поскольку, как говориться, «дьявол кроется в деталях». Давайте попробуем разобраться. С одной стороны – действительно, если суд является необъективным и зависимым, то, разумеется, рассмотрение дела в другом суде будет выступать определённой защитой от произвола. Однако, с другой стороны, получается парадоксальная ситуация – в Конституции РФ прямо сказано, что все судьи в Российской Федерации независимы и выносят свои решения в строгом соответствии с законом. Уголовный кодекс РФ содержит соответствующую статью, предусматривающую строгое наказание за вынесение неправосудного решения. И на этом фоне дополнение Уголовно-процессуального кодекса предложенной правовой нормой выглядит, мягко говоря, странно, что-то вроде «все судьи независимы и действуют по закону, но среди них есть и такие, которые необъективны, зависимы и действуют не по закону». Причём это правило предлагается прямо закрепить в статье 35 УПК РФ. Звучит странно, не правда ли? Также хотелось бы напомнить, что согласно международным обязательствам нашей страны и положениям Конституции РФ никто не может быть лишён права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.