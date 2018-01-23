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Posted 23 января 2018, 02:57

Published 23 января 2018, 02:57

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

В Приморье сгорело кафе, не утонувшее во время тайфуна

23 января 2018, 02:57
Сюжет
Происшествие
Сильный пожар в Дальнегорске огнеборцы тушили всю ночь

Минувшей ночью в Дальнегорске сгорело популярное кафе. Крупный пожар тушили несколько часов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморье снова отметилось крупным пожаром. Под занавес понедельника, 22 января, в Дальнегорске загорелась популярная шашлычная «Бухара». Сигнал о происшествии поступил на пульт пожарной охраны в 23:10. Пожарные прибыли на вызов уже через десять минут. К этому времени огонь целиком охватил шашлычную, которая располагалась на втором этаже здания. Горел потолок, щитовая, подсобные помещения - общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Шашлычная выгорела полностью.

Пожарные тушили пламя всю ночь. По информации пресс-службы приморского управления МЧС, полностью справиться с огнём удалось только в 9 часов утра. «Работу пожарных осложняла низкая температура. Хочется отметить, что огнеборцы вынесли из здания четыре газовых баллона. Это помогло избежать действительно серьёзных последствий», - рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ведомства. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины пожара сейчас выясняют специалисты. По одной из версий, кафе вспыхнуло из-за короткого замыкания. Местные жители отмечают: владельцу заведения вообще не очень везёт. «Бухаре» сильно доставалось в 2016 году из-за тайфуна «Лайонрок». Тогда пострадавшее заведение смогло восстановить работу. В этот раз, кажется, шашлычная сгорела окончательно.

Стоит отметить, что это не единственный пожар, который произошёл в Приморье за последние сутки. РИА «Восток-Медиа» писало, что во Владивостоке ночью сгорел кроссовер Mazda CX-7. По одной из версий, машина пострадала из-за женской ревности.

#Новости#Видео#Происшествие
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