В Приморье сгорело кафе, не утонувшее во время тайфуна

Приморье снова отметилось крупным пожаром. Под занавес понедельника, 22 января, в Дальнегорске загорелась популярная шашлычная «Бухара». Сигнал о происшествии поступил на пульт пожарной охраны в 23:10. Пожарные прибыли на вызов уже через десять минут. К этому времени огонь целиком охватил шашлычную, которая располагалась на втором этаже здания. Горел потолок, щитовая, подсобные помещения - общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Шашлычная выгорела полностью.