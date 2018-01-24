Бюджет Хабаровска потратил почти 100 миллионов на уборку снега с улиц

«В рамках муниципальной программы по благоустройству на 2018 год на содержание улично-дорожной сети Хабаровска отведено 386 миллионов рублей. Из них 200 миллионов — непосредственно под зимнюю уборку. На январь текущего года из этой суммы отведено 30 миллионов рублей», — сказал чиновник.