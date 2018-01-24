Бюджет Хабаровска потратил почти 100 миллионов на уборку снега с улиц

Posted 24 января 2018, 06:34
Published 24 января 2018, 06:34
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Как рассказал пресс-службе администрации дальневосточной столицы заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк, начиная с октября прошлого года бюджет потратил на борьбу со снегом больше 85 миллионов рублей.
«В рамках муниципальной программы по благоустройству на 2018 год на содержание улично-дорожной сети Хабаровска отведено 386 миллионов рублей. Из них 200 миллионов — непосредственно под зимнюю уборку. На январь текущего года из этой суммы отведено 30 миллионов рублей», — сказал чиновник.
Он отметил, что самым затратным мероприятием для городских властей является вывоз снега. Возможности бюджета, отведенного на эти цели, жёстко ограничены.
«На объёмах затрат отражается и удаленное расположение официально выделенных нам под снегоотвалы площадок. Поэтому приходится действовать следующим образом: прежде всего убранный снег вывозится с «красных линий» центральной части города, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. В остальных случаях мы складируем его на придорожных газонах или на обочинах проезжей части», — добавил Виталий Колтанюк.
Замначальника управления подчеркнул, что для мэрии важнее всего обеспечить расчистку дорог по маршрутам движения общественного транспорта и обработать наиболее опасные спуски—подъёмы, остановки и пешеходные переходы.