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Posted 24 января 2018, 07:19

Published 24 января 2018, 07:19

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Детский сад в Хабаровске отремонтировали впервые за 40 лет

24 января 2018, 07:19
В дальневосточной столице открыли после реконструкции детский сад, переданный в прошлом году на баланс муниципалитета из фонда министерства обороны России. Здание, расположенное на улице Фрунзе, находилось в плохом состоянии, его не ремонтировали со времени постройки в 1977 году.

По данным администрации краевого центра, детский сад привели в порядок за счёт городского и краевого бюджетов. Для того, чтобы реконструировать помещения и оснастить их необходимым оборудованием, потребовалось 34 миллиона рублей.

«Работы были очень масштабные. Нам полностью переделали крышу, поменяли всю систему отопления, всю канализацию, отремонтировали стены, переоборудовали пищеблок, который был очень маленький. Это абсолютно не соответствовало нормам СанПиНа, получить лицензию было невозможно», — рассказала заведующая детским садом Наталья Новак.

Отмечается, что в дошкольном учреждении увеличили количество групп до шести. Детский сад сможет принять 150 малышей уже в феврале нынешнего года — сейчас идёт процесс получения лицензии.

Сейчас на территории Хабаровска работает 101 дошкольное учреждение: 84 муниципальных и 17 частных детсадов, которые посещают 23 406 детей. В этом году власти дальневосточной столицы намерены ввести в строй четыре таких заведения на 700 детей.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Детский сад#Администрация#Минобороны
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