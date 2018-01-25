Будущих первоклашек в Хабаровске начнут записывать в школы позже

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в этом году в школах города ожидают около восьми тысяч мальчиков и девочек. В 2017-м многие взрослые традиционно начали беспокоиться о записи ребят в первые классы заблаговременно. Некоторые из них разбили лагерь возле гимназии № 5. Кроме привычного микроавтобуса, у здания стояло около десятка иномарок. А в школе № 33 между родителями произошла потасовка за место в очереди.