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Posted 25 января 2018, 07:52

Published 25 января 2018, 07:52

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Будущих первоклашек в Хабаровске начнут записывать в школы позже

25 января 2018, 07:52
Запись в первые классы общеобразовательных учреждений Хабаровска стартует 28 января. Её перенесли на день вперёд по инициативе руководителей учреждений образования. Принимать документы в воскресенье решили, чтобы не нарушать учебный процесс, обеспечить безопасность, предоставить равные возможности родителям.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, запись будет проходить с 10:00 до 15:00. В последующем подавать документы можно каждую субботу в это же время.

«Родителям нет необходимости занимать очередь у порогов школ, ведь у нас есть отличная форма записи — электронная. Она существует уже несколько лет, и многие успешно ею воспользовались. Информационно-регистрационная база размещена на сайте городского управления образования», — рассказала начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в этом году в школах города ожидают около восьми тысяч мальчиков и девочек. В 2017-м многие взрослые традиционно начали беспокоиться о записи ребят в первые классы заблаговременно. Некоторые из них разбили лагерь возле гимназии № 5. Кроме привычного микроавтобуса, у здания стояло около десятка иномарок. А в школе № 33 между родителями произошла потасовка за место в очереди.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Образование#Образование27#Первоклассники
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