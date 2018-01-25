Для автобусов в Хабаровском крае открыли дорогу на Ванино

Из-за непогоды спасатели до сих пор дежурят на трассах региона, чтобы в условиях сильных холодов оперативно прийти на помощь водителям и пассажирам. Трудности есть не только на дорогах: паромную переправу Ванино — Холмск пришлось закрыть на время снегопада. Осадки надолго не задержатся в Хабаровске, но в крае циклон будет свирепствовать ещё несколько дней.