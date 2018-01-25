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Posted 25 января 2018, 02:52

Published 25 января 2018, 02:52

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Для автобусов в Хабаровском крае открыли дорогу на Ванино

25 января 2018, 02:52
В Хабаровском крае сняли временное ограничение движения автобусов по трассе Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольск-на-Амуре. Запрет сняли после улучшения дорожных и климатических условий.

«Ограничение движения для пассажирских автобусов снято сегодня в 11:30. Балансодержатель дороги почистил полотно и устранил последствия циклона», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник отдела пропаганды краевого управления ГИБДД Вячеслав Бондарев.

Агентство писало, что ограничение движения по трассе Хабаровск — Лидога — Ванино ввели в среду, 24 января. Магистраль закрыли из-за неблагоприятных дорожно-климатических условий. Они возникли при выпадении осадков в виде снега и образовании гололёда. Поездки на автобусах несли реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Из-за непогоды спасатели до сих пор дежурят на трассах региона, чтобы в условиях сильных холодов оперативно прийти на помощь водителям и пассажирам. Трудности есть не только на дорогах: паромную переправу Ванино — Холмск пришлось закрыть на время снегопада. Осадки надолго не задержатся в Хабаровске, но в крае циклон будет свирепствовать ещё несколько дней.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Дороги27#Закрытие
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