Для автобусов в Хабаровском крае открыли дорогу на Ванино

Posted 25 января 2018, 02:52
Published 25 января 2018, 02:52
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
«Ограничение движения для пассажирских автобусов снято сегодня в 11:30. Балансодержатель дороги почистил полотно и устранил последствия циклона», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник отдела пропаганды краевого управления ГИБДД Вячеслав Бондарев.
Агентство писало, что ограничение движения по трассе Хабаровск — Лидога — Ванино ввели в среду, 24 января. Магистраль закрыли из-за неблагоприятных дорожно-климатических условий. Они возникли при выпадении осадков в виде снега и образовании гололёда. Поездки на автобусах несли реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров.
Из-за непогоды спасатели до сих пор дежурят на трассах региона, чтобы в условиях сильных холодов оперативно прийти на помощь водителям и пассажирам. Трудности есть не только на дорогах: паромную переправу Ванино — Холмск пришлось закрыть на время снегопада. Осадки надолго не задержатся в Хабаровске, но в крае циклон будет свирепствовать ещё несколько дней.