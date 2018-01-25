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Posted 25 января 2018, 06:00

Published 25 января 2018, 06:00

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Русский мост и космодром Восточный ожили на двухтысячной купюре

25 января 2018, 06:00
Сюжет
Деньги
Приложение от Гознака поможет дальневосточникам проверить новые банкноты на подлинность

Дальневосточники и жители других регионов России смогут проверить подлинность банкнот номиналом 200 и 2000 рублей с помощью мобильного приложения от Гознака. Дополнение доступно для смартфонов на платформе Ios и Android, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Приложение позволяет больше узнать о дизайне и признаках подлинности новых банкнот, а также при помощи камеры мобильного устройства проверить каждую конкретную банкноту на наличие защитных элементов», - отмечают разработчики.

Помимо прочего приложение делает новые деньги частью дополненной реальности. При наведении камеры на банкноту можно увидеть изображения символов, украшающих купюры. Например на двухтысячной купюре оживает Русский мост и космодром Восточный, а на двухсотрублёвой появляются анимированный памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.

Судя по реакции первых пользователей, приложение многим нравится. Однако некоторые уже внесли свою лепту в графу жалоб и предложений. В большинстве комментарий в магазине дополнения, граждане просят добавить анимацию и проверку на подлинность для всех купюр существующих номиналов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей скоро начнут принимать все банкоматы в Приморье. Окончательно аппараты модернизируют в первом квартале 2018 года.

#Хабаровский край#Видео#Дальний Восток#Амурская область#Владивосток#Деньги#Космодром Восточный#Владивосток-2000
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