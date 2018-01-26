vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января 2018, 02:12

Published 26 января 2018, 02:12

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Полицейские Хабаровского края стали чаще выявлять наркопреступников

26 января 2018, 02:12
Сюжет
Наркотики
В Хабаровском крае на 2,2 процента вырос уровень выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полиция региона за минувший год выявила почти 1800 таких деяний. Об этом сообщил и. о. начальника УМВД России по краю Арсен Исагулов.

По его словам, увеличить долю раскрываемых преступлений помогло реформирование профильного подразделения в региональном управлении. Всего в регионе с преступностью на этом направлении борются 180 человек. Подразделение вновь создали в УМВД после расформирования Госнаркоконтроля, сейчас его полностью укомплектовали и выстроили работу.

«Мы должны получить оперативную информацию, узнать, где торгуют этой «смертью», провести оперативно-разыскные мероприятия, и только после этого возбуждается уголовное дело. Вот в чём отличие от, например, имущественных преступлений. Здесь они выявляются — чем больше мы их выявим, тем их больше будет в статистике», — рассказал Арсен Исагулов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в годовой статистике наркопреступления едва ли не единственные показали количественный рост. Других противозаконных деяний стало меньше — это касается, в частности, убийств, разбоев, грабежей и других насильственных преступлений.

#Илья Андреев#Новости#Хабаровский край#Общество#Наркотики#Распространение наркотиков#Полиция#УМВД#Арсен Исагулов#Наркотороговцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика