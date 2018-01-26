Полицейские Хабаровского края стали чаще выявлять наркопреступников

Posted 26 января 2018, 02:12
Published 26 января 2018, 02:12
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
По его словам, увеличить долю раскрываемых преступлений помогло реформирование профильного подразделения в региональном управлении. Всего в регионе с преступностью на этом направлении борются 180 человек. Подразделение вновь создали в УМВД после расформирования Госнаркоконтроля, сейчас его полностью укомплектовали и выстроили работу.
«Мы должны получить оперативную информацию, узнать, где торгуют этой «смертью», провести оперативно-разыскные мероприятия, и только после этого возбуждается уголовное дело. Вот в чём отличие от, например, имущественных преступлений. Здесь они выявляются — чем больше мы их выявим, тем их больше будет в статистике», — рассказал Арсен Исагулов.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в годовой статистике наркопреступления едва ли не единственные показали количественный рост. Других противозаконных деяний стало меньше — это касается, в частности, убийств, разбоев, грабежей и других насильственных преступлений.