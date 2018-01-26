Полицейские Хабаровского края стали чаще выявлять наркопреступников

«Мы должны получить оперативную информацию, узнать, где торгуют этой «смертью», провести оперативно-разыскные мероприятия, и только после этого возбуждается уголовное дело. Вот в чём отличие от, например, имущественных преступлений. Здесь они выявляются — чем больше мы их выявим, тем их больше будет в статистике», — рассказал Арсен Исагулов.