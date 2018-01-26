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Posted 26 января 2018, 07:46

Published 26 января 2018, 07:46

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Следователи занялись проверкой вспышки инфекции среди школьников Хабаровска

26 января 2018, 07:46
Сюжет
Школьники
Следователи начали проверку обстоятельств по факту вспышки острой кишечной инфекции среди учеников гимназии № 3 в Хабаровске. Им предстоит подробно разобраться в случившемся.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших», — сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что по результатам проверки следователи решат, будет ли возбуждено уголовное дело.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в дальневосточной столице зафиксировали массовое отравление учащихся гимназии. По предварительным данным, кишечную инфекцию подхватили девять детей, одного из которых даже пришлось госпитализировать.

О произошедшем сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Медицинские работники организовали осмотр контактных детей и персонала учебного заведения.

В управлении началось эпидемиологическое расследование в отношении двух юридических лиц. Специалистам предстоит проанализировать работу не только гимназии, но и ООО «Контакт», которое занималось организацией питания в учебном заведении.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Школьники#Инфекция#Питание школьников#Следователи
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