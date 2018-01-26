Следователи занялись проверкой вспышки инфекции среди школьников Хабаровска

Posted 26 января 2018, 07:46
Published 26 января 2018, 07:46
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших», — сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Хабаровскому краю.
Отмечается, что по результатам проверки следователи решат, будет ли возбуждено уголовное дело.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в дальневосточной столице зафиксировали массовое отравление учащихся гимназии. По предварительным данным, кишечную инфекцию подхватили девять детей, одного из которых даже пришлось госпитализировать.
О произошедшем сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Медицинские работники организовали осмотр контактных детей и персонала учебного заведения.
В управлении началось эпидемиологическое расследование в отношении двух юридических лиц. Специалистам предстоит проанализировать работу не только гимназии, но и ООО «Контакт», которое занималось организацией питания в учебном заведении.