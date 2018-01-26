vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января 2018, 07:48

Published 26 января 2018, 07:48

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Во время пожара во Владивостоке сгорел стафф-терьер

26 января 2018, 07:48
Теперь владельцы дома ищут новых хозяев для своих собак

Владивосток отметился печальным происшествием. В местном дачном посёлке сгорел частный дом. В огне погибла собака, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший четверг в приморской столице произошёл серьёзный пожар. В дачном посёлке Луч (находится в черте города, на улице Тухачевского) сгорел частный дом. «Мы с мужем отъехали по делам буквально на час. В доме, по всей видимости, проводка вспыхнула. Он сгорел буквально за час», - рассказала хозяйка дома Оксана. В помещении оставались пять собак – сиба-ину, стафф-терьер и три дворняги. Стаффу не удалось выбраться из горящего здания.

Как рассказала Оксана, сейчас ей просто негде содержать такое количество животных. Дворняги – взрослая сука и два щенка-подростка – были на передержке. Поэтому сейчас им ищут новых хозяев. «Животным нужен новый дом. Нам сейчас активно помогают фонды защиты животных, они распространяют информацию среди волонтёров и по соцсетям. Надеюсь, что скоро хозяева для собак найдутся», - рассказала она.

К сожалению, домашние питомцы нередко страдают во время пожаров. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что в начале месяца в Комсомольске-на-Амуре сгорели кошка и собака. «От огня в двухкомнатной квартире пострадала мебель и домашние вещи, лопнуло остекление пластикового окна. Жертвами пожара стали домашние питомцы. Погибших и пострадавших среди людей нет», — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика