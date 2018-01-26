Во время пожара во Владивостоке сгорел стафф-терьер

Posted 26 января 2018, 07:48
Published 26 января 2018, 07:48
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Владивосток отметился печальным происшествием. В местном дачном посёлке сгорел частный дом. В огне погибла собака, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В минувший четверг в приморской столице произошёл серьёзный пожар. В дачном посёлке Луч (находится в черте города, на улице Тухачевского) сгорел частный дом. «Мы с мужем отъехали по делам буквально на час. В доме, по всей видимости, проводка вспыхнула. Он сгорел буквально за час», - рассказала хозяйка дома Оксана. В помещении оставались пять собак – сиба-ину, стафф-терьер и три дворняги. Стаффу не удалось выбраться из горящего здания.
Как рассказала Оксана, сейчас ей просто негде содержать такое количество животных. Дворняги – взрослая сука и два щенка-подростка – были на передержке. Поэтому сейчас им ищут новых хозяев. «Животным нужен новый дом. Нам сейчас активно помогают фонды защиты животных, они распространяют информацию среди волонтёров и по соцсетям. Надеюсь, что скоро хозяева для собак найдутся», - рассказала она.
К сожалению, домашние питомцы нередко страдают во время пожаров. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что в начале месяца в Комсомольске-на-Амуре сгорели кошка и собака. «От огня в двухкомнатной квартире пострадала мебель и домашние вещи, лопнуло остекление пластикового окна. Жертвами пожара стали домашние питомцы. Погибших и пострадавших среди людей нет», — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.