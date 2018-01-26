Во время пожара во Владивостоке сгорел стафф-терьер

Как рассказала Оксана, сейчас ей просто негде содержать такое количество животных. Дворняги – взрослая сука и два щенка-подростка – были на передержке. Поэтому сейчас им ищут новых хозяев. «Животным нужен новый дом. Нам сейчас активно помогают фонды защиты животных, они распространяют информацию среди волонтёров и по соцсетям. Надеюсь, что скоро хозяева для собак найдутся», - рассказала она.