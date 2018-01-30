Ещё шестеро хабаровских школьников пополнили «инфекционную» статистику

Posted 30 января 2018, 03:24
Published 30 января 2018, 03:24
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
«Количество пострадавших достигло 113 человек. Среди них семеро взрослых, остальные дети», — отмечается в сообщении.
По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, заболевание у всех протекает в легкой или средней степени тяжести.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о массовом отравлении учащихся хабаровской гимназии № 3 имени Панькова. Сначала сообщалось о девяти случаях отравления, однако эта цифра резко выросла на выходных. Инцидентом заинтересовались следователи и начали проверку, а потом возбудили уголовное дело. Параллельно обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники прокуратуры.
За компанию, которая организует питание в хабаровской гимназии № 3, крепко взялись в краевом управлении Роспотребнадзора. Пищеблоки ЗАО «Контакт» хотят проверить во всех школах, где они работают.
Власти города тем временем провели организационное совещание с руководителями образовательных учреждений. Чтобы не допустить повторных вспышек, все школы, гимназии и лицеи дальневосточной столицы подвергнут тщательной проверке.