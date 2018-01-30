Ещё шестеро хабаровских школьников пополнили «инфекционную» статистику

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о массовом отравлении учащихся хабаровской гимназии № 3 имени Панькова. Сначала сообщалось о девяти случаях отравления, однако эта цифра резко выросла на выходных. Инцидентом заинтересовались следователи и начали проверку, а потом возбудили уголовное дело. Параллельно обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники прокуратуры.