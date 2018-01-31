Хабаровчан заставят целоваться на Масленице в Гродековском музее

Posted 31 января 2018, 08:07
Published 31 января 2018, 08:07
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
«С 11:00 до 13:00 в корпусе музея пройдет программа для детей "Широкая Масленица". Гостей музея ждут интерактивная сказка-игра "Масляничный разгуляй", аквагрим, представление кукольного театра, тематическая фотозона, различные мастер-классы: лепка из соленого теста, изготовление "Домашней Масленицы", глиняной свистульки-окарины, роспись пряников, работа на гончарном круге, набойка и многое другое. Участники праздника узнают все о традиционном славянском чаепитии и попробуют настоящий купеческий чай из самовара. Кроме того, вместе с ними мы снимем мультфильм по мотивам сказки "Снегурочка"», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист сектора общественных связей Хабаровского краевого музея имени Гродекова Анна Глюз.
Билеты на эту часть праздника можно будет приобрести с 13 февраля.
С 12:00 до 14:00 на прилегающей к учреждению территорию пройдут бесплатные уличные гуляния: игры, хороводы, кукольный театр, соревнования и угощения блинами.
«Перед гостями выступит ансамбль русской песни «Елань», скоморохи и сказочные герои помогут им найти развлечение на любой вкус. Незабываемые впечатления хабаровчане получат от катания на собачьих упряжках, а свою меткость смогут проверить на "Лукодроме"», — добавила собеседница.
По её словам, в Гродековском музее решили вспомнить одну малоизвестную сегодня традицию, связанную с молодожёнами и влюблёнными.
«На Масленицу чествовали молодожёнов, создавших семью в течение прошедшего года. Им устраивали своеобразные смотрины на селе: ставили парочки у столбов ворот и заставляли целоваться у всех на глазах, пока зрителям не надоест, кидали в них солому. Делали всё это для того, чтобы укрепить семью и зазвать весну», — сообщила Анна Глюз.
Чтобы отдать дань традиции, в музее придумали акцию для всех влюблённых, которая получила название «Поцелуй на весну». Она начнётся в 13:00. Организаторы рассчитывают на помощь в зазывании весны и обещают участникам беспроигрышную лотерею.