vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января 2018, 08:07

Published 31 января 2018, 08:07

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Хабаровчан заставят целоваться на Масленице в Гродековском музее

31 января 2018, 08:07
Сюжет
Праздник
Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова по традиции с размахом отметит праздник Масленицы. Сотрудники культурного учреждения приглашают хабаровчан и гостей города шумно и вкусно встретить приближение весны.

«С 11:00 до 13:00 в корпусе музея пройдет программа для детей "Широкая Масленица". Гостей музея ждут интерактивная сказка-игра "Масляничный разгуляй", аквагрим, представление кукольного театра, тематическая фотозона, различные мастер-классы: лепка из соленого теста, изготовление "Домашней Масленицы", глиняной свистульки-окарины, роспись пряников, работа на гончарном круге, набойка и многое другое. Участники праздника узнают все о традиционном славянском чаепитии и попробуют настоящий купеческий чай из самовара. Кроме того, вместе с ними мы снимем мультфильм по мотивам сказки "Снегурочка"», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист сектора общественных связей Хабаровского краевого музея имени Гродекова Анна Глюз.

Билеты на эту часть праздника можно будет приобрести с 13 февраля.

С 12:00 до 14:00 на прилегающей к учреждению территорию пройдут бесплатные уличные гуляния: игры, хороводы, кукольный театр, соревнования и угощения блинами.

«Перед гостями выступит ансамбль русской песни «Елань», скоморохи и сказочные герои помогут им найти развлечение на любой вкус. Незабываемые впечатления хабаровчане получат от катания на собачьих упряжках, а свою меткость смогут проверить на "Лукодроме"», — добавила собеседница.

По её словам, в Гродековском музее решили вспомнить одну малоизвестную сегодня традицию, связанную с молодожёнами и влюблёнными.

«На Масленицу чествовали молодожёнов, создавших семью в течение прошедшего года. Им устраивали своеобразные смотрины на селе: ставили парочки у столбов ворот и заставляли целоваться у всех на глазах, пока зрителям не надоест, кидали в них солому. Делали всё это для того, чтобы укрепить семью и зазвать весну», — сообщила Анна Глюз.

Чтобы отдать дань традиции, в музее придумали акцию для всех влюблённых, которая получила название «Поцелуй на весну». Она начнётся в 13:00. Организаторы рассчитывают на помощь в зазывании весны и обещают участникам беспроигрышную лотерею.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Гродековский музей#Праздник#Народные гулянья
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика