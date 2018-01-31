Хабаровчан заставят целоваться на Масленице в Гродековском музее

«На Масленицу чествовали молодожёнов, создавших семью в течение прошедшего года. Им устраивали своеобразные смотрины на селе: ставили парочки у столбов ворот и заставляли целоваться у всех на глазах, пока зрителям не надоест, кидали в них солому. Делали всё это для того, чтобы укрепить семью и зазвать весну», — сообщила Анна Глюз.