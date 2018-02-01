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Posted 1 февраля 2018, 06:44

Published 1 февраля 2018, 06:44

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Сельхозпредприятие в Хабаровском крае выплатило сотрудникам 11 миллионов

1 февраля 2018, 06:44
Сюжет
Сельское хозяйство
Прокуратура Хабаровского района помогла работникам сельскохозяйственного предприятия получить задолженность по заработной плате. Общая сумма «задержанных» денег превысила 11 миллионов рублей.

Надзорное ведомство проверило соблюдение требований трудового законодательства в деятельности АО «Сельскохозяйственный комплекс «Агроэнерго».

«Установлено, что перед 88 работниками сельхозпредприятия имеется задолженность по заработной плате за сентябрь-октябрь 2017 года на общую сумму свыше 11 миллионов рублей», — сообщается на сайте региональной прокуратуры в четверг.

Сотрудники ведомства также установили, что работникам не начислена денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы.

Прокурор района внёс представление генеральному директору предприятия об устранении нарушений. После этого задолженность за два месяца была погашена, денежную компенсацию трудовой коллектив также получил.

Отмечается, что первого заместителя генерального директора сельхозпредприятия привлекли к административной ответственности. Он заплатит штраф — 15 тысяч рублей.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Сельское хозяйство#Долги#Прокуратура#Взыскание долга#Долг по зарплате
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