Во Владивосток доставят золотой трофей с отпечатками пальцев легенд футбола

Posted 1 февраля 2018, 01:29
Published 1 февраля 2018, 01:29
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
В столице Великобритании накануне прошла церемония открытия международного этапа акции «Тур Кубка чемпионата мира по футболу FIFA™ с Coca-Cola». Ранее трофей объехал 16 городов страны-хозяйки футбольного мундиаля. География – от Восточной Сибири до черноморского побережья, пишет газета «Советский спорт». Сейчас же кубок презентуют за рубежом, к нему смогут прикоснуться в 51 государстве мира.
В лондонских торжествах приняли участие чемпион мира 1966 года сэр Джеффри Хёрст (Англия), чемпион мира-2006, один из лучших полузащитников планеты Андреа Пирло (Италия), а также посол турне и города Ростова-на-Дону Виктория Лопырева.
«Вновь прикоснувшись к официальному Кубку мира, я словно заново пережил один из самых незабываемых моментов моей жизни. И теперь мне не терпится узнать, кому повезёт испытать это чувство после финала чемпионата мира по футболу. Данный трофей олицетворяет собой абсолютную вершину в карьере любого футболиста», – отметил на церемонии легендарный итальянец Андреа Пирло.
Через несколько дней в столице Шри-Ланки городе Коломбо с трофеем фотографировался ещё один знаменитый в прошлом футболист – Кристиан Карамбё. Дальше француз передал эстафету Таиланду, Лаосу, Макао и Тонга.
Компания Coca-Cola совместно с Международной федерацией футбола (FIFA) организует тур официального Кубка мира в четвёртый раз. Впервые в истории главную награду мирового футбола принимают Исландия, Австрия и Монголия. В Россию трофей возвратится ближе к лету – в мае, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», второй российский этап кубкового турне стартует как раз во Владивостоке 1 мая 2018 года. Четыре дня – с 1 по 4 мая – трофей будет находиться в приморской столице. Затем он отправится в Новосибирск.
«Пока болельщики всего мира предвкушают начало чемпионата мира по футболу в России, мы хотим убедиться, что они полностью готовы испытать те эмоции, которые принесёт с собой первенство, – рассказал вице-президент департамента международного сотрудничества в сфере спорта компании Coca-Cola Рикардо Форт. – Тур официального Кубка – возможность в полной мере почувствовать приближение главного футбольного праздника и уникальный шанс увидеть легендарный трофей вживую».
Кубок чемпионата мира по футболу сделан из чистого золота, весит 6,142 килограммов и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде трофей существует с 1974 года. По регламенту прикасаться к нему имеют право лишь победители турнира и главы государств.