Во Владивосток доставят золотой трофей с отпечатками пальцев легенд футбола

«Вновь прикоснувшись к официальному Кубку мира, я словно заново пережил один из самых незабываемых моментов моей жизни. И теперь мне не терпится узнать, кому повезёт испытать это чувство после финала чемпионата мира по футболу. Данный трофей олицетворяет собой абсолютную вершину в карьере любого футболиста», – отметил на церемонии легендарный итальянец Андреа Пирло.