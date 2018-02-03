Верховный cуд отклонил иск приморских рыбаков к таможне

В 2017 году участник внешнеэкономической деятельности, посчитав, что пункты 1 и 3 приказа ФТС России не соответствуют праву Евразийского экономического союза и законодательству Российской Федерации о таможенном деле, а также нарушают его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, поскольку не позволяют беспрепятственно ввозить на территорию Российской Федерации из районов промысла в Мировом океане рыбопродукцию, произведенную принадлежащими декларанту судами рыбопромыслового флота при осуществлении рыболовной деятельности (морского рыболовного промысла) в Мировом океане, обратился в Верховный cуд Российской Федерации.