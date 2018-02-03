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Posted 3 февраля 2018, 02:05

Published 3 февраля 2018, 02:05

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Верховный cуд отклонил иск приморских рыбаков к таможне

3 февраля 2018, 02:05
Сюжет
Восток-Медиа FISH
История с абордажем «Сибирцева» получила продолжение

Федеральная таможенная служба выиграла спор в Верховном cуде Российской Федерации по иску АО «Южморрыбфлот» о признании частично недействующими пунктов 1 и 3 приказа ФТС России от 15 января 2013 г. № 40.

Верховный cуд Российской Федерации принял правовую позицию Федеральной таможенной службы и признал, что приказ ФТС России издан в пределах компетенции, не противоречит актам большей юридической силы и не нарушает права, свободы и законные интересы декларанта. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Рыбу Камчатского края».

В 2017 году участник внешнеэкономической деятельности, посчитав, что пункты 1 и 3 приказа ФТС России не соответствуют праву Евразийского экономического союза и законодательству Российской Федерации о таможенном деле, а также нарушают его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, поскольку не позволяют беспрепятственно ввозить на территорию Российской Федерации из районов промысла в Мировом океане рыбопродукцию, произведенную принадлежащими декларанту судами рыбопромыслового флота при осуществлении рыболовной деятельности (морского рыболовного промысла) в Мировом океане, обратился в Верховный cуд Российской Федерации.

Участнику внешнеэкономической деятельности отказано в удовлетворении иска. С судебными актами по указанному делу от 21.09.2017 и 21.12.2017 можно ознакомиться на официальном сайте Верховного cуда Российской Федерации.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в конце марта 2016 года Дальневосточная оперативная и Находкинская таможня вместе с управлением ФСБ РФ по Приморскому краю провели обыски в офисе «Южморрыбфлота» и на борту плавзавода «Всеволод Сибирцев». Тогда оперативные действия в виде высадки вооружённого спецназа на палубу плавбазы получили широкую огласку в СМИ.

#Новости#Экономика#Восток-Медиа FISH#Россия#Рыболовство#Таможня#Верховный суд РФ
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