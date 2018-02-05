Морозы крепнут: прогноз Кубая начинает сбываться

К середине недели тропосферный вихрь уйдет на восток. Над Приморским краем начнётся рост атмосферного давления. Снег прекратится и прояснит. Ночное выхолаживание увеличится и морозы окрепнут. В континентальных районах минимальная температура понизится на 5 — 10 градусов, а в прибрежных на 2 — 4 градуса. Днём при отсутствии облаков воздух будет интенсивно прогреваться. Дневной фон температуры воздуха существенно не изменится.