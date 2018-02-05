Морозы крепнут: прогноз Кубая начинает сбываться

Posted 4 февраля 2018, 22:57
Published 4 февраля 2018, 22:57
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Новая неделя не порадует жителей Приморья комфортной погодой. В регионе сохранится очень сильный ветер и похолодает, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Циклонический вихрь, вызвавший ухудшение погоды в выходные, продолжит кружить над Японским морем, медленно продвигаясь к Сангарскому проливу. Однако его влияние на погодные условия в Приморье ослабеет.
Но над югом Дальнего Востока будет перемещаться тропосферный вихрь, который и обусловит в отдельных районах края снежную погоду. Сильный ветер в Приморье и на побережье сохранится. Температурный фон днём максимум составит -9... -14 градусов, в восточной половине –3... –8.
К середине недели тропосферный вихрь уйдет на восток. Над Приморским краем начнётся рост атмосферного давления. Снег прекратится и прояснит. Ночное выхолаживание увеличится и морозы окрепнут. В континентальных районах минимальная температура понизится на 5 — 10 градусов, а в прибрежных на 2 — 4 градуса. Днём при отсутствии облаков воздух будет интенсивно прогреваться. Дневной фон температуры воздуха существенно не изменится.
Во Владивостоке ожидается погода преимущественно без осадков. Однако сохранится очень сильный ветер. Температура воздуха ночью составит –16... –20 градусов. Днём столбик термометра максимум поднимется до –11... –14 градусов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что главный синоптик региона Борис Кубай предупреждал, что самым холодным во Владивостоке может оказаться период 5–7 февраля.