Процесс выплат за первого ребёнка в Хабаровском крае упростят

Posted 6 февраля 2018, 04:36
Published 6 февраля 2018, 04:36
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
«Поправка, внесённая губернатором, говорит о том, что мы делегируем право назначения выплат центрам соцзащиты в поселениях. Это позволит более быстро и чётко работать, принимать документы и проводить эти выплаты», — отметила председатель постоянного комитета Закдумы по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.
По словам заместителя министра социальной защиты населения Хабаровского края Светланы Петуховой, сейчас этим видом поддержки занимаются только в дальневосточной столице. Министерство соцзащиты принимает документы, рассматривает и отправляет обратно «на места», что существенно замедляет процесс.
«В первую очередь повысится оперативность. С начала года в крае родились 173 ребёнка, мы приняли 53 заявления, 20-ти заявителям выплаты уже назначены и перечислены. Право на поддержку получит примерно 50 процентов семей — это связано с уровнем их ежемесячного дохода. По нашим прогнозам, выплату получат не менее четырёх тысяч семей в 2018 году», — отметила Светлана Петухова.
Федеральный бюджет выделил Хабаровскому краю больше 225 миллионов рублей на реализацию этой программы. В муниципалитетах будут принимать меры по популяризации такой формы поддержки семей. Документ на заседании комитета рассмотрели во втором и третьем чтениях — Законодательной Думе рекомендовано принять его в качестве закона на ближайшем заседании.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Хабаровском крае семьи, в которых с 1 января 2018 года родится первый ребёнок, получат право на ежемесячное пособие. Его будут платить до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года