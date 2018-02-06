Процесс выплат за первого ребёнка в Хабаровском крае упростят

«В первую очередь повысится оперативность. С начала года в крае родились 173 ребёнка, мы приняли 53 заявления, 20-ти заявителям выплаты уже назначены и перечислены. Право на поддержку получит примерно 50 процентов семей — это связано с уровнем их ежемесячного дохода. По нашим прогнозам, выплату получат не менее четырёх тысяч семей в 2018 году», — отметила Светлана Петухова.