Замминистра обороны заявил о скором пополнении Тихоокеанского флота

Подводные лодки проекта 949А строились в Северодвинске с середины 1980-х по середину 1990-х годов. В составе ВМФ России находятся 8 таких кораблей (в том числе 5 на ТОФ). Из них три проходят ремонт и модернизацию. Основное вооружение подлодок проекта 949А - 24 пусковые установки противокорабельных ракет П-700 «Гранит». По проекту 949АМ предусмотрена замена ракетного комплекса «Гранит» новым комплексом. Модернизированные подлодки получат до 72 крылатых ракет «Калибр» или «Оникс», а в перспективе – гиперзвуковые ракеты «Циркон».