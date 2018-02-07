Замминистра обороны заявил о скором пополнении Тихоокеанского флота

Posted 7 февраля 2018, 06:55
Published 7 февраля 2018, 06:55
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Тихоокеанский флот к 2021 году может получить после модернизации четыре атомные подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проекта 949АМ. Об этом заявил находящийся с рабочей поездкой в Приморском крае заместитель министра обороны России Юрий Борисов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«Мы обсуждали этот вопрос сегодня, думаем, что названная дата – это реальный срок», – сказал он в ходе посещения дальневосточного завода «Звезда» в городе Большой Камень.
По информации Миобороны, Юрий Борисов также сообщил, что уже в 2018 году Тихоокеанский флот может получить одну из лодок этого проекта К-186 «Омск», которую предполагалось сдать в 2019 году.
По его словам, в ближайшей перспективе завод займется ремонтом и модернизацией ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 (шифр «Борей»). В настоящее время в составе Тихоокеанского флота находятся два таких корабля. В обозримом будущем ожидается поступление ещё нескольких единиц.
«Сюда придут «Бореи». «Звезда» будет вести сервисное обслуживание и ремонт, модернизацию этой группировки», – пояснил замминистра.
Подводные лодки проекта 949А строились в Северодвинске с середины 1980-х по середину 1990-х годов. В составе ВМФ России находятся 8 таких кораблей (в том числе 5 на ТОФ). Из них три проходят ремонт и модернизацию. Основное вооружение подлодок проекта 949А - 24 пусковые установки противокорабельных ракет П-700 «Гранит». По проекту 949АМ предусмотрена замена ракетного комплекса «Гранит» новым комплексом. Модернизированные подлодки получат до 72 крылатых ракет «Калибр» или «Оникс», а в перспективе – гиперзвуковые ракеты «Циркон».