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Posted 9 февраля 2018, 05:39

Published 9 февраля 2018, 05:39

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Надвигающийся циклон принесёт в Приморье снег

9 февраля 2018, 05:39
Синоптики рассказали о погоде в крае на предстоящих выходных

Тёплая и снежная суббота в Приморье сменится холодным и ветреным воскресеньем. Синоптики дали подробный расклад по погоде на предстоящий уикенд, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в выходные дни, 10 и 11 февраля, погодные условия в Приморье изменятся. К краю ночью подойдёт циклон с фронтальными разделами. В отдельных районах начнётся снег, на дорогах образуется гололедица. Ночной фон температуры воздуха составит −5… −17 градусов. На северо-востоке, где большую часть ночи сохранится влияние антициклона, воздух успеет выхолодиться до −25 .

Завтра днём фронтальные разделы будут перемещаться над Приморским краем. Снег распространится на большую его территорию. Максимальная температура воздуха при этом достигнет −5… +1 градусов, на севере −6… −11.

В краевом центре ночью с вероятностью около 50 % возможен слабый снег. Столбики термометров минимум опустятся до −6… −9 градусов. Днём осадков не ожидается, во второй половине дня усилится ветер. Максимальная температура воздуха составит −2… −5 градусов.

В воскресенье, 11 февраля, фронты переместятся в Японское море. На большей части Приморья осадки прекратятся, лишь в центральных районах местами сохранится небольшой снег. За фронтами вторгнется очередная порция холода. Температурный фон понизится. День будет холодным. Максимум воздух прогреется до −8… −16 градусов. Крое того, на побережье усилится ветер.

Во Владивостоке в воскресенье будет холодно и ветрено. Температура воздуха днём составит −9… −12 градусов.

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