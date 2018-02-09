Надвигающийся циклон принесёт в Приморье снег

Posted 9 февраля 2018, 05:39
Published 9 февраля 2018, 05:39
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Тёплая и снежная суббота в Приморье сменится холодным и ветреным воскресеньем. Синоптики дали подробный расклад по погоде на предстоящий уикенд, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным портала «Примпогода», в выходные дни, 10 и 11 февраля, погодные условия в Приморье изменятся. К краю ночью подойдёт циклон с фронтальными разделами. В отдельных районах начнётся снег, на дорогах образуется гололедица. Ночной фон температуры воздуха составит −5… −17 градусов. На северо-востоке, где большую часть ночи сохранится влияние антициклона, воздух успеет выхолодиться до −25 .
Завтра днём фронтальные разделы будут перемещаться над Приморским краем. Снег распространится на большую его территорию. Максимальная температура воздуха при этом достигнет −5… +1 градусов, на севере −6… −11.
В краевом центре ночью с вероятностью около 50 % возможен слабый снег. Столбики термометров минимум опустятся до −6… −9 градусов. Днём осадков не ожидается, во второй половине дня усилится ветер. Максимальная температура воздуха составит −2… −5 градусов.
В воскресенье, 11 февраля, фронты переместятся в Японское море. На большей части Приморья осадки прекратятся, лишь в центральных районах местами сохранится небольшой снег. За фронтами вторгнется очередная порция холода. Температурный фон понизится. День будет холодным. Максимум воздух прогреется до −8… −16 градусов. Крое того, на побережье усилится ветер.
Во Владивостоке в воскресенье будет холодно и ветрено. Температура воздуха днём составит −9… −12 градусов.