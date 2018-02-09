Надвигающийся циклон принесёт в Приморье снег

По данным портала «Примпогода», в выходные дни, 10 и 11 февраля, погодные условия в Приморье изменятся. К краю ночью подойдёт циклон с фронтальными разделами. В отдельных районах начнётся снег, на дорогах образуется гололедица. Ночной фон температуры воздуха составит −5… −17 градусов. На северо-востоке, где большую часть ночи сохранится влияние антициклона, воздух успеет выхолодиться до −25 .