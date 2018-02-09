Жительницу Чегдомына оставили без денег при попытке продать квартиру

«В дежурную часть поступило заявление от местной жительницы о хищении с её банковского счета денежных средств. Потерпевшая рассказала, что опубликовала объявление о продаже квартиры на популярном сайте в интернете. На указанный номер телефона позвонила женщина и выразила готовность приобрести недвижимость», — сообщает в пятницу управление МВД России по Хабаровскому краю.