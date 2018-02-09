Жительницу Чегдомына оставили без денег при попытке продать квартиру

Posted 9 февраля 2018, 02:33
Published 9 февраля 2018, 02:33
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
«В дежурную часть поступило заявление от местной жительницы о хищении с её банковского счета денежных средств. Потерпевшая рассказала, что опубликовала объявление о продаже квартиры на популярном сайте в интернете. На указанный номер телефона позвонила женщина и выразила готовность приобрести недвижимость», — сообщает в пятницу управление МВД России по Хабаровскому краю.
Собеседница сообщила потерпевшей, что собирается перевести ей залог и под этим предлогом убедила её подключить мобильное приложение для осуществления операций с банковской картой.
«После этого "покупательница" дала указания продавцу квартиры по телефону о манипуляциях с переводом денег. Не владея навыками работы с мобильным приложением, женщина отправила на счёт злоумышленницы денежные средства. Общая сумма причиненного ущерба составила 417 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе.
Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению мошенничества.