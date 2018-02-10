«Культурная сборная» Приморья выступила на Олимпиаде в Пхёнчхане

Posted 10 февраля 2018, 08:32
Published 10 февраля 2018, 08:32
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Творческие коллективы из Приморского края сегодня, 10 февраля, выступили в Пхёнчхане в рамках культурной программы Зимней Олимпиады в Корее. Всего на сцену вышли 13 ансамблей из региона.
Выступление прошло в зале Художественного центра . По словам представителя приморской делегации Татьяны Гатиной, публика аплодисментами встретила ансамбли народного танца «Алиса» и русских народных инструментов «Садко», солистку Приморской краевой филармонии Ольгу Долгополову и солиста приморской сцены Мариинского театра Илью Астафурова.
Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, артисты подготовили два представления: «Русская душа» и «Русские узоры». В основной программе участники «Культурной сборной» показали хореографические, вокальные и инструментальные творческие номера, отражающие национальную культуру.
«Особенно понравилась зрителям русская народная песня "Ах ты, берёза" в исполнении "Садко"», — сообщила Татьяна Гатина.
Приморские коллективы стали единственными дальневосточными музыкантами, которые выступили в олимпийской деревне. В воскресенье с российской культурой в исполнении приморцев познакомятся в Олимпийском фестивальном парке в Пхёнчхане.
Популяризация российских традиций и культуры в мире — одно из важных направлений государственной политики России. По словам президента Владимира Путина, страна всегда не только откликалась на мировые тенденции в искусстве, но и сама обогащала их.
«Мы не только дорожим традициями, но и будем делать всё возможное для их развития и преумножения. Нам нужно не забывать, а расширять своё культурное влияние в мире», — заявил глава государства.