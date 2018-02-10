В Хабаровске полиция поймала грабителя, раздевшего женщину на морозе

Posted 10 февраля 2018, 00:07
Published 10 февраля 2018, 00:07
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Как писало РИА «Восток-Медиа», жительница Хабаровска в вечернее время прогуливалась по исторической части города, зашла во двор недалеко от Комсомольской площади. Неизвестный догнал её сзади, несколько раз ударил, а после снял с потерпевшей норковую шубу, сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном и забрал мобильный телефон.
Оставшись без верхней одежды в мороз, заявительница стала звать на помощь. Водитель машины, проезжая мимо, пустил потерпевшую в салон и позвонил в полицию. Прибывшим правоохранителям женщина подробно описала грабителя и помогла составить фоторобот. На месте происшествия стражи порядка нашли телефон горожанки.
По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, рецидивиста удалось поймать в Индустриальном районе города. Раньше 26-летнего мужчину уже четыре раза судили за кражу и грабежи, сейчас он подрабатывает грузчиком. Парень продал украшения до прихода полиции, а вот шубу реализовать не успел.
Злоумышленник дал признательные показания и написал явку с повинной. Свой поступок он объяснил алкогольным опьянением и финансовыми проблемами. На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабёж», его водворили в изолятор временного содержания.