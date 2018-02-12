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Posted 12 февраля 2018, 00:29

Published 12 февраля 2018, 00:29

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Хабаровский «Амур» упустил победу в Праге

12 февраля 2018, 00:29
Сюжет
Спорт
Олимпийскую паузу в чемпионате КХЛ хабаровский хоккейный клуб «Амур» проводит с пользой — «тигры» проводят сборы в Чехии. Первый тренировочный матч команда Андрея Мартемьянова провела в Праге с «Автомобилистом», который готовится к продолжению игр в Чехии. Встреча завершилась победой екатеринбургского клуба.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, шайб в данной встрече было заброшено немного. Ещё до первого перерыва дальневосточники сумели открыть счёт: после передачи Александра Горшкова отличился Владислав Ушенин. Позднее «тигры» Павел Дедунов и Павел Турбин оставили своих партнёров втроём против пятерых, и «Автомобилист» не упустил эту возможность. Реализовал двойное большинство Денис Куляш.

Казалось, дело идёт к дополнительному времени, однако за полминуты до конца третьего периода «тигры» всё же пропустили — отличился Евгений Чесалин — 2:1. А вот в серии послематчевых бросков сильнее оказался «Амур», победную попытку исполнил Олег Ли. Счёт в буллитах оказался таким же, как и в основное время, но на этот раз — в пользу хабаровской команды.

Следующий тренировочный матч у команды Андрея Мартемьянова запланирован на 15 февраля. Соперником хабаровчан станет клуб «Дукла» из словацкого города Йиглавы.

#Новости#Хабаровский край#Спорт#Хоккей#ХК Амур#Спорт27#ХК «Автомобилист»#Чехия
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