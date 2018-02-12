Хабаровский «Амур» упустил победу в Праге

Казалось, дело идёт к дополнительному времени, однако за полминуты до конца третьего периода «тигры» всё же пропустили — отличился Евгений Чесалин — 2:1. А вот в серии послематчевых бросков сильнее оказался «Амур», победную попытку исполнил Олег Ли. Счёт в буллитах оказался таким же, как и в основное время, но на этот раз — в пользу хабаровской команды.