Хабаровский «Амур» упустил победу в Праге

Posted 12 февраля 2018, 00:29
Published 12 февраля 2018, 00:29
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, шайб в данной встрече было заброшено немного. Ещё до первого перерыва дальневосточники сумели открыть счёт: после передачи Александра Горшкова отличился Владислав Ушенин. Позднее «тигры» Павел Дедунов и Павел Турбин оставили своих партнёров втроём против пятерых, и «Автомобилист» не упустил эту возможность. Реализовал двойное большинство Денис Куляш.
Казалось, дело идёт к дополнительному времени, однако за полминуты до конца третьего периода «тигры» всё же пропустили — отличился Евгений Чесалин — 2:1. А вот в серии послематчевых бросков сильнее оказался «Амур», победную попытку исполнил Олег Ли. Счёт в буллитах оказался таким же, как и в основное время, но на этот раз — в пользу хабаровской команды.
Следующий тренировочный матч у команды Андрея Мартемьянова запланирован на 15 февраля. Соперником хабаровчан станет клуб «Дукла» из словацкого города Йиглавы.