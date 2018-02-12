На избирательных участках в Хабаровском крае представят 26 видов колбасы

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Хабаровске для расчёта скидки за ориентир взяли среднюю цену продукта в крупных гипермаркетах. Так, колбаса «Молочная» на участках будет стоить на 23 процента дешевле, чем в известном гипермаркете, сосиски «Докторские» — на 18 процентов, стоимость килограмма гречки будет ниже на 34 процента, двух килограммов муки — на 31 процент.