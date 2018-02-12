На избирательных участках в Хабаровском крае представят 26 видов колбасы

Posted 12 февраля 2018, 02:33
Published 12 февраля 2018, 02:33
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
К организации «столов» подключились все населённые пункты края, участие в проекте примут крупные производители.
«Год назад местных производителей объединил проект «Наш выбор 27», а сейчас у предпринимателей появилась возможность устроить масштабную презентацию товаров. Понимая социальную ответственность, бизнес готов сделать серьёзные скидки. В некоторых случаях снижение стоимости составит до 30 процентов», — рассказал генеральный директор ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ринат Гайниахметов.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Хабаровске для расчёта скидки за ориентир взяли среднюю цену продукта в крупных гипермаркетах. Так, колбаса «Молочная» на участках будет стоить на 23 процента дешевле, чем в известном гипермаркете, сосиски «Докторские» — на 18 процентов, стоимость килограмма гречки будет ниже на 34 процента, двух килограммов муки — на 31 процент.
«Такое мероприятие проводится впервые. На избирательных участках люди смогут купить продукты по очень доступным ценам. Проект пойдёт на пользу и покупателям, и товаропроизводителям. За счёт большого объёма реализуемой продукции предприниматели смогут покрыть издержки, связанные со снижением цен», — уточнил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.
В краевой избирательной комиссии поддержали проект «Народный стол — Наш выбор 27». Его реализуют на большинстве участков: на 133 из 800 не удастся организовать «столы» из-за небольших площадей помещений.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что проект «Народный стол — Наш выбор 27» в регионе запустят в день выборов президента страны, 18 марта. На избирательных участках местные производители представят свою продукцию по сниженной стоимости.