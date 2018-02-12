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Posted 12 февраля 2018, 02:33

Published 12 февраля 2018, 02:33

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

На избирательных участках в Хабаровском крае представят 26 видов колбасы

12 февраля 2018, 02:33
В день выборов на избирательных участках в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре местным жителям в рамках проекта «Народный стол — Наш выбор 27» предложат к продаже 30 наименований кондитерских изделий, 26 видов колбас, больше 20 видов молочной продукции.

К организации «столов» подключились все населённые пункты края, участие в проекте примут крупные производители.

«Год назад местных производителей объединил проект «Наш выбор 27», а сейчас у предпринимателей появилась возможность устроить масштабную презентацию товаров. Понимая социальную ответственность, бизнес готов сделать серьёзные скидки. В некоторых случаях снижение стоимости составит до 30 процентов», — рассказал генеральный директор ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ринат Гайниахметов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Хабаровске для расчёта скидки за ориентир взяли среднюю цену продукта в крупных гипермаркетах. Так, колбаса «Молочная» на участках будет стоить на 23 процента дешевле, чем в известном гипермаркете, сосиски «Докторские» — на 18 процентов, стоимость килограмма гречки будет ниже на 34 процента, двух килограммов муки — на 31 процент.

«Такое мероприятие проводится впервые. На избирательных участках люди смогут купить продукты по очень доступным ценам. Проект пойдёт на пользу и покупателям, и товаропроизводителям. За счёт большого объёма реализуемой продукции предприниматели смогут покрыть издержки, связанные со снижением цен», — уточнил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

В краевой избирательной комиссии поддержали проект «Народный стол — Наш выбор 27». Его реализуют на большинстве участков: на 133 из 800 не удастся организовать «столы» из-за небольших площадей помещений.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что проект «Народный стол — Наш выбор 27» в регионе запустят в день выборов президента страны, 18 марта. На избирательных участках местные производители представят свою продукцию по сниженной стоимости.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Наш выбор 27#Местные производители#Власть#Скидки
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