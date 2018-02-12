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Posted 12 февраля 2018, 01:47

Published 12 февраля 2018, 01:47

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Пропавших в Хабаровском крае охотников ищут с вертолёта

12 февраля 2018, 01:47
Сюжет
Происшествие
Утром понедельника, 12 февраля, из Магадана в село Арка Охотского района отправился вертолёт Ми-8. На его борту находится группа спасателей регионального филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России с необходимым водолазным снаряжением и оборудованием.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, после прибытия на место спасатели проведут разведку местности и обследуют дно реки.

Поисковые работы в районе села Арка проводят уже нескольких дней. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что удалось найти только снегоход. Его обнаружили в промоине на глубине 1,3 метра. Специалисты отмечают, что в данном месте реки сильное течение, которое достигает трёх метров в секунду.

Для обследования русла реки сотрудники МЧС пробурили лунки ниже по течению и прошли около 100 метров от места промоины. На месте предполагаемой пропажи людей работает группа волонтёров из числа местных жителей на снегоходах.

По словам местного жителя, 7 февраля охотники отправились в лес на снегоходе «Буран» и не вернулись. Следы машины привели к полынье в районе слияния реки Охота и ручья Гырбы — в 25-ти километрах от села Арка.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Происшествие#ГУ МЧС#Охотники#Поиски
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