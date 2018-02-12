Пропавших в Хабаровском крае охотников ищут с вертолёта

Поисковые работы в районе села Арка проводят уже нескольких дней. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что удалось найти только снегоход. Его обнаружили в промоине на глубине 1,3 метра. Специалисты отмечают, что в данном месте реки сильное течение, которое достигает трёх метров в секунду.