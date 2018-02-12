Пропавших в Хабаровском крае охотников ищут с вертолёта

Posted 12 февраля 2018, 01:47
Published 12 февраля 2018, 01:47
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, после прибытия на место спасатели проведут разведку местности и обследуют дно реки.
Поисковые работы в районе села Арка проводят уже нескольких дней. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что удалось найти только снегоход. Его обнаружили в промоине на глубине 1,3 метра. Специалисты отмечают, что в данном месте реки сильное течение, которое достигает трёх метров в секунду.
Для обследования русла реки сотрудники МЧС пробурили лунки ниже по течению и прошли около 100 метров от места промоины. На месте предполагаемой пропажи людей работает группа волонтёров из числа местных жителей на снегоходах.
По словам местного жителя, 7 февраля охотники отправились в лес на снегоходе «Буран» и не вернулись. Следы машины привели к полынье в районе слияния реки Охота и ручья Гырбы — в 25-ти километрах от села Арка.