Население Хабаровского края стало уменьшаться быстрее

Данные, с которыми ознакомился корреспондент агентства, опубликовал Хабаровскстат. Согласно этой информации, в прошлом году в край приехали 55 463 человека, а покинули его уже 59 153 жителя. Итоги 2016-го были менее пессимистичными: прибывших было больше, убывших — меньше, а отрицательное сальдо составило 1586 человек.