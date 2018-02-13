Население Хабаровского края стало уменьшаться быстрее

Posted 12 февраля 2018, 23:59
Published 12 февраля 2018, 23:59
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Данные, с которыми ознакомился корреспондент агентства, опубликовал Хабаровскстат. Согласно этой информации, в прошлом году в край приехали 55 463 человека, а покинули его уже 59 153 жителя. Итоги 2016-го были менее пессимистичными: прибывших было больше, убывших — меньше, а отрицательное сальдо составило 1586 человек.
«Большинство (81,5%) всех миграционных перемещений населения совершалось в пределах России. Жители края выезжали в основном в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, Ленинградскую область, Калининградскую область. Регион принимал мигрантов преимущественно с территорий Еврейской автономной области (925 человек), Амурской области (749 человек), Приморского края (370 человек), Забайкальского края (212 человек)», — отметили в Хабаровскстате.
При этом в крае набирает обороты миграционная активность в обмене населением со странами СНГ. В 2017 году она составила 10 994 человека, увеличившись на 10,3 % в сравнении с 2016-м, и продемонстрировала положительное сальдо. В лидерах по количеству мигрантов числятся Таджикистан, Киргизия, Украина и Азербайджан.
Корреспондент РИА «Восток-Медиа» обратился за разъяснениями по поводу обнародованных статистических данных в Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. В итоге получить комментарий в ведомстве не удалось.