Почти половина сотрудников Хабаровского края довольны своей работой

Posted 13 февраля 2018, 05:59
Published 13 февраля 2018, 05:59
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Эксперты выявили, что удовлетворенность работой в крае напрямую зависит от возраста, должности и профессии человека.
Исследование показало, что с увеличением возраста повышается удовлетворенность работой. Из 46 процентов более половины — это люди старше 45 лет. Тогда как доля молодых людей до 25 лет — всего 35 процентов.
Также зависимость прослеживается в позициях, занимаемых участниками опроса. Только 22 процентам начинающих специалистов нравится их работа. Руководители и топ-менеджеры рады своим должностям в 60 процентах случаев.
Больше всего профессия удовлетворяет людей в сфере IT — 54 процента опрошенных, далее идут топ-менеджеры, управляющие персоналом и проводящие тренинги. Самые недовольные своей работой — половина студентов и рабочего персонала.