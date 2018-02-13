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Posted 13 февраля 2018, 05:59

Published 13 февраля 2018, 05:59

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Почти половина сотрудников Хабаровского края довольны своей работой

13 февраля 2018, 05:59
Опрос среди населения Хабаровского края показал, что 46 процентам жителей нравится их работа. Такой вывод сделали исследователи из рекрутингового портала Head Hunter. Сотрудники старше 45 лет, занимающие высокие должности и работающие в сфере IT, больше всех довольны местом работы.

Эксперты выявили, что удовлетворенность работой в крае напрямую зависит от возраста, должности и профессии человека.

Исследование показало, что с увеличением возраста повышается удовлетворенность работой. Из 46 процентов более половины — это люди старше 45 лет. Тогда как доля молодых людей до 25 лет — всего 35 процентов.

Также зависимость прослеживается в позициях, занимаемых участниками опроса. Только 22 процентам начинающих специалистов нравится их работа. Руководители и топ-менеджеры рады своим должностям в 60 процентах случаев.

Больше всего профессия удовлетворяет людей в сфере IT — 54 процента опрошенных, далее идут топ-менеджеры, управляющие персоналом и проводящие тренинги. Самые недовольные своей работой — половина студентов и рабочего персонала.

#Кеся Коноплянко#Новости#Хабаровский край#Общество#Работа
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