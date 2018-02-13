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Posted 13 февраля 2018, 09:10

Published 13 февраля 2018, 09:10

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Приморские курсанты отметят День Победы в Пусане

13 февраля 2018, 09:10
Сюжет
Восток-Медиа FISH
Утверждён маршрут учебных рейсов парусников Росрыболовства на 2018 год

Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков утвердил план-график учебно-парусных судов «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада» на 2018 год. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Росрыболовство.

В рамках рейсов курсанты отраслевых образовательных учреждений пройдут на парусниках традиционную морскую практику. Главные цели плавательной практики остаются прежними: знакомство с морским бытом на судне, тренировка самодисциплины, освоение практических навыков и возможность сделать первые шаги в профессию.

В местах стоянок во всех портах на парусниках состоятся мероприятия «открытого борта».

Фрегат «Паллада» отправится в рейс из Владивостока 21 марта. В ходе первого рейса парусник посетит порты Пусан (Южная Корея) и Нагасаки (Япония). В южнокорейском порту курсанты примут участие в мероприятиях по празднованию Дня Победы и акции «Бессмертный полк», организованных Генеральным консульством в Пусане, японском – в фестивале парусных судов Нагасаки-2018.

В ходе второго и третьего рейса запланированы заходы в порты Иосу и Пусан (Южная Корея).

Кроме того, «Паллада» примет участие в Дальневосточной регате учебных парусников SCF Far East Tall Ships Regatta 2018 в рамках Восточного экономического форума 2018, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

Всего в 2018 году учебно-парусное судно проведет три рейса. Морскую практику на борту пройдут курсанты Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета, Керченского государственного морского технологического университета, Камчатского государственного технического университета, Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа, Дальневосточного мореходного училища. Учебные рейсы «Паллада» завершит в середине декабря.

#Новости#Общество#Восток-Медиа FISH
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