Приморские курсанты отметят День Победы в Пусане

Фрегат «Паллада» отправится в рейс из Владивостока 21 марта. В ходе первого рейса парусник посетит порты Пусан (Южная Корея) и Нагасаки (Япония). В южнокорейском порту курсанты примут участие в мероприятиях по празднованию Дня Победы и акции «Бессмертный полк», организованных Генеральным консульством в Пусане, японском – в фестивале парусных судов Нагасаки-2018.