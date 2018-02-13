В Хабаровске парочка обманула пенсионерку под предлогом проверки счётчиков

Posted 13 февраля 2018, 02:28
Published 13 февраля 2018, 02:28
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
В правоохранительные органы за помощью обратилась пожилая жительница Индустриального района. Она рассказала, что двое неизвестных похитили у нее шесть тысяч рублей. Женщина сама пустила злоумышленников в квартиру, потому что мужчина и его спутница представились работниками коммунальной компании и попросили показать им установленные счётчики. Пока один из сообщников беседовал с хозяйкой квартиры, второй делал вид, что осматривает приборы учёта. После ухода «специалистов» женщина обнаружила пропажу денег.
Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранителям удалось задержать подозреваемых. Раньше у 32-летнего местного жителя уже были проблемы с законом: его привлекали к уголовной ответственности за кражу. А вот его 30-летняя сожительница в поле зрения полицейских попала впервые. Соучастники дали признательные показания и рассказали, что успели потратить украденные деньги на покупку продуктов и спиртного. На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Кража», обоих фигурантов отпустили под подписку о невыезде.