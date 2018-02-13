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Posted 13 февраля 2018, 02:28

Published 13 февраля 2018, 02:28

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

В Хабаровске парочка обманула пенсионерку под предлогом проверки счётчиков

13 февраля 2018, 02:28
Сюжет
Кража
В Хабаровске стражи порядка поймали гражданских супругов, которые обманом проникли в квартиру пенсионерки и стащили её деньги. Мужчина и женщина солгали, что им нужно проверить счётчики.

В правоохранительные органы за помощью обратилась пожилая жительница Индустриального района. Она рассказала, что двое неизвестных похитили у нее шесть тысяч рублей. Женщина сама пустила злоумышленников в квартиру, потому что мужчина и его спутница представились работниками коммунальной компании и попросили показать им установленные счётчики. Пока один из сообщников беседовал с хозяйкой квартиры, второй делал вид, что осматривает приборы учёта. После ухода «специалистов» женщина обнаружила пропажу денег.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранителям удалось задержать подозреваемых. Раньше у 32-летнего местного жителя уже были проблемы с законом: его привлекали к уголовной ответственности за кражу. А вот его 30-летняя сожительница в поле зрения полицейских попала впервые. Соучастники дали признательные показания и рассказали, что успели потратить украденные деньги на покупку продуктов и спиртного. На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Кража», обоих фигурантов отпустили под подписку о невыезде.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Мвд27#Кража#Счётчик
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