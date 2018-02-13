В Хабаровске парочка обманула пенсионерку под предлогом проверки счётчиков

В правоохранительные органы за помощью обратилась пожилая жительница Индустриального района. Она рассказала, что двое неизвестных похитили у нее шесть тысяч рублей. Женщина сама пустила злоумышленников в квартиру, потому что мужчина и его спутница представились работниками коммунальной компании и попросили показать им установленные счётчики. Пока один из сообщников беседовал с хозяйкой квартиры, второй делал вид, что осматривает приборы учёта. После ухода «специалистов» женщина обнаружила пропажу денег.