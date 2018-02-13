В Приморье открылись звериные столовые

Posted 13 февраля 2018, 02:50
Published 13 февраля 2018, 02:50
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Подкормка диких копытных началась в северном районе «Земли леопарда». Специалисты ведомства обустроили на самом заснеженном участке национального парка площадки с кукурузой и соломой – зимними лакомствами оленей, косуль и кабанов. От численности именно этих животных зависит благополучие краснокнижных кошек Приморья, поэтому рацион травоядных очень важно поддержать, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации пресс-службы нацпарка, ещё до создания «Земли леопарда» из-за обильных снегопадов и возникновения наста (твёрдая корка на снегу после короткой оттепели - прим. ред.) здесь наблюдались случаи гибели копытных, которые не могли добыть себе пищу. Благодаря проводимым биотехническим мероприятиям учёным удаётся поддерживать стабильную численность косуль, кабанов и оленей. Это особенно актуально с учётом роста популяций редких кошек.
Инспекторы выкладывают корма на специальные подкормочные площадки. Всего для северного участка «Земли леопарда» используют более 30 тонн кукурузы и 300 тюков соломы. К весне в меню травоядных также войдет соль.
Появление корма в таких столовых зимой – долгожданное событие для лесных обитателей. Об этом говорит их высокая концентрация вокруг звериных закусочных. На завтрак, обед, ужин и даже ночной перекус в такие места стягиваются сотни животных. Поэтому получить несколько удачных фотографий для специалистов нацпарка не составляет труда.
«Сегодня из-за наличия снега подкормка актуальна именно в северной части национального парка поскольку пока на малоснежных южных участках нам приходится контролировать ситуацию с пожарами. Подкормка позволяет удержать их на охраняемой территории. Здесь животные под защитой от всех видов браконьерства, что также помогает в деле сохранения редких кошек», - подчеркнул заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по лесохозяйственной службе Георгий Лихачёв.
В первую очередь подкормка рассчитана на экстремальные периоды, когда выпадает много снега. Сейчас животные уже приучены к основным подкормочным площадкам, поэтому к началу весны, наиболее снежному времени в Приморье, они всегда могут найти здесь поддержку. Специалисты отмечают, что проведение биотехнических мероприятий направлено исключительно на поддержание сил копытных, а не на организацию для них полноценного пропитания, которое дикие животные должно добывать сами.