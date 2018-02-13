В Приморье открылись звериные столовые

В первую очередь подкормка рассчитана на экстремальные периоды, когда выпадает много снега. Сейчас животные уже приучены к основным подкормочным площадкам, поэтому к началу весны, наиболее снежному времени в Приморье, они всегда могут найти здесь поддержку. Специалисты отмечают, что проведение биотехнических мероприятий направлено исключительно на поддержание сил копытных, а не на организацию для них полноценного пропитания, которое дикие животные должно добывать сами.