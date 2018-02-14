Выделенные правительством России миллиарды потратят на «Обход Хабаровска»

«Существуют нормативы, связанные с переустройством сетей только по окончанию отопительного периода. Мы уже приступили к подготовительным работам — роем траншеи, укладываем трубы. Как только отопительный сезон завершится, мы сможем переподключить сети. После этого нас ничего не будет удерживать от того, чтобы по всему участку дороги производить работы», — отметил Данил Григорьев.