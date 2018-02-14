Выделенные правительством России миллиарды потратят на «Обход Хабаровска»

Posted 14 февраля 2018, 03:52
Published 14 февраля 2018, 03:52
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
«Деньги выделяют по распоряжению правительства России. Это иные межбюджетные трансферты на реализацию региональных проектов государственно-частного партнёрства. Распорядителем этих средств является краевое Минэкономики. Все выделенные из бюджета деньги пойдут на строительно-монтажные работы на объекте, которые запланированы в этом году», — рассказал корреспонденту агентства заместитель руководителя Краевого центра развития государственно-частного партнёрства Данил Григорьев.
По его словам, выделенные правительством страны миллиарды не закроют потребности финансирования для выполнения всех запланированных на этот год работ, поэтому свою долю для проекта выделят региональные власти и частный инвестор.
До конца года на всём протяжении будущей трассы строителям предстоит обустроить земляное полотно дороги, сделать морозозащитный слой магистрали, соорудить мосты и путепроводы, вынести инженерные коммуникации за пределы дороги. Сейчас именно этот эти работы не позволяют перейти к активной части строительства.
«Существуют нормативы, связанные с переустройством сетей только по окончанию отопительного периода. Мы уже приступили к подготовительным работам — роем траншеи, укладываем трубы. Как только отопительный сезон завершится, мы сможем переподключить сети. После этого нас ничего не будет удерживать от того, чтобы по всему участку дороги производить работы», — отметил Данил Григорьев.
К концу года «Обход Хабаровска» приобретёт очертания, насыпная дорога будет полностью готова.
Агентство писало, что платная автодорога свяжет между собой сразу три федеральные трассы — А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток», освободив транспортную сеть дальневосточной столицы от транзитного трафика. Трассу хотят построить за три года. В прошлом году правительство России выделяло для возведения будущей магистрали два миллиарда рублей.