Бывший вице-губернатор Приморья согласился немного посидеть в СИЗО

В Приморском краевом суде состоялось заседание по делу бывшего первого вице-губернатора Василия Усольцева. Его обвиняют в многомиллионной взятке. На заседании решался вопрос с дальнейшей мерой пресечения для экс-чиновника. После задержания (оно произошло в ночь на 30 ноября 2017 года) Усольцева поместили в СИЗО. Однако уже через месяц его оттуда выпустили под подписку о невыезде. Такой поворот не устроил прокуратуру. Представители ведомства обратились в суд. Они потребовали отменить решение, согласно которому Усольцев вышел на свободу.