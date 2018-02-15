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Posted 15 февраля 2018, 00:28

Published 15 февраля 2018, 00:28

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Бывший вице-губернатор Приморья согласился немного посидеть в СИЗО

15 февраля 2018, 00:28
Пока Василий Усольцев всё ещё находится на свободе

Бывший вице-губернатор Приморья Василий Усольцев пока не вернулся в следственный изолятор – и неясно, случится ли это. Прошедшее судебное заседание не внесло ясности по поводу дальнейшей судьбы экс-чиновника, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Приморском краевом суде состоялось заседание по делу бывшего первого вице-губернатора Василия Усольцева. Его обвиняют в многомиллионной взятке. На заседании решался вопрос с дальнейшей мерой пресечения для экс-чиновника. После задержания (оно произошло в ночь на 30 ноября 2017 года) Усольцева поместили в СИЗО. Однако уже через месяц его оттуда выпустили под подписку о невыезде. Такой поворот не устроил прокуратуру. Представители ведомства обратились в суд. Они потребовали отменить решение, согласно которому Усольцев вышел на свободу.

Разрешилась эта история, по сути, ничем. Вот что рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» представительница Приморского краевого суда: «Усольцев отозвал свою апелляционную жалобу, согласно которой его отпустили под подписку о невыезде. Таким образом, он согласился с решением суда, поместившим его в СИЗО. Однако срок содержания под стражей для обвиняемого истёк ещё 28 января. Так что в данный момент Василий Усольцев всё равно находится под подпиской о невыезде».

Судя по всему, в ближайшее время бывшему заместителю губернатора назначат новую меру пресечения. Это значит, что Усольцев может снова оказаться в следственном изоляторе.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о деле Василия Усольцева. Примечательно, что свой пост Усольцев покинул по собственному желанию – через месяц после того, как регион возглавил Андрей Тарасенко. Вскоре после этого его и задержали.

#Новости#Власть
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