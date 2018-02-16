Новостройки Хабаровска признали самыми дорогими на Дальнем Востоке

Такую сумму установил застройщик жилого комплекса «Графит» за лот площадью 222 квадратных метра. Окна квартиры выходят на три стороны, причём их достаточно для того, чтобы спланировать до шести комнат. Впрочем, возможно размещение меньшего количества более просторных жилых помещений. В остальных новостройках Хабаровского края самые дорогие квартиры обойдутся значительно дешевле.