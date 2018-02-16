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Posted 16 февраля 2018, 01:11

Published 16 февраля 2018, 01:11

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Новостройки Хабаровска признали самыми дорогими на Дальнем Востоке

16 февраля 2018, 01:11
Сюжет
Жилье
Эксперты изучили цены на новостройки в Дальневосточном федеральном округе и определили самые дорогие из них. На первом месте оказался Хабаровский край и его столица: наиболее шикарная жилплощадь обойдётся покупателю в 34,33 миллиона рублей.

Такую сумму установил застройщик жилого комплекса «Графит» за лот площадью 222 квадратных метра. Окна квартиры выходят на три стороны, причём их достаточно для того, чтобы спланировать до шести комнат. Впрочем, возможно размещение меньшего количества более просторных жилых помещений. В остальных новостройках Хабаровского края самые дорогие квартиры обойдутся значительно дешевле.

Как сообщает пресс-служба базы данных недвижимости ЦИАН, у ближайшего преследователя — жилого комплекса «Крылья» — «потолок» находится на уровне 9,48 миллиона рублей. В ЖК «Корф» максимальная стоимость квартиры составляет 8,81 миллиона, в «Пионерском» — 8,1 миллиона. В доме по переулку Кустарному, 6А можно приобрести жилплощадь стоимостью до 7,42 миллиона рублей.

Остальные регионы неслабо отстают от Хабаровского края. В Сахалинской области самая дорогая квартира тоже стоит прилично — 28,5 миллиона рублей, в Приморье — 23,84 миллиона, в Якутии намного меньше — 14,72 миллиона.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Новостройка#Жилье
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