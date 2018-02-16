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Posted 16 февраля 2018, 03:20

Published 16 февраля 2018, 03:20

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Шведы расширяют сотрудничество с национальным парком Хабаровского края

16 февраля 2018, 03:20
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Амурские тигры
Делегация из Швеции прибыла в национальный парк «Анюйский», чтобы продлить договор о сотрудничестве. К 2022 году планируют вдвое увеличить численность амурского тигра. Также шведы подпишут дополнительное соглашение. В Хабаровский край они прилетели, чтобы определиться, куда эффективнее вложить средства.

Совместный проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) и шведского зоопарка «Северный Ковчег» при спонсорский поддержке Шведской Почтовой Лотереи уже несколько лет оказывает поддержку национальному парку. Он помогает сохранять самую северную группировку амурского тигра, а также способствует экологически устойчивому развитию парка и прилегающих территорий. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Приамурье».

«В этом году мы планируем обустройство центральной усадьбы национального парка «Анюйский», в том числе создание современного центра экологического просвещения. Возможно, и этот проект заинтересует шведских коллег, а помощи мы всегда рады», — рассказал директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов.

Шведская делегация заинтересовалась ведением летописи природы, анкетированием в населенных пунктах, работой госинспекторов по предупреждению нарушений и продвижением экологического туризма.

Сотрудничество со шведским зоопарком предусматривает меры для сохранения популяции амурского тигра — эффективный мониторинг и увеличение численности кормовой базы — копытных животных. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в рамках проекта в 2016 году для системного учета тигра выделили 60 фотоловушек.

Национальный парк «Анюйский» входит в пятерку особо охраняемых территорий Дальнего Востока.

#Кеся Коноплянко#Новости#Хабаровский край#Общество#Амурские тигры#Заповедник
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