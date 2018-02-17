Хабаровская команда по хоккею с мячом сразится в Казани

На этот раз в рамках чемпионата России-2018 дальневосточникам предстоит поединок в Казани с местным «Динамо». Эта команда является чемпионом России 2010-2011, обладателем Кубка мира 2010 года и серебряным призёром Кубка мира-2013. Сегодня игра на стадионе «Ракета» начнётся в 13:00 московского времени – с онлайн трансляцией на сайте «Динамо», где уже появился анонс: «Казань готовится сразиться с чемпионом!».