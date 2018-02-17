vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 2018, 03:03

Published 17 февраля 2018, 03:03

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Хабаровская команда по хоккею с мячом сразится в Казани

17 февраля 2018, 03:03
Сюжет
Спорт
Дальневосточники надеются продолжить победную выездную серию

Сегодня, 17 февраля, Хабаровская команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» проведёт второй матч очередной выездной серии. Первый, как сообщало РИА «Восток-Медиа», состоялся в Ульяновске: там «армейцы» обыграли «Волгу» со счётом 7:3 – хотя, по словам главного тренера «СКА-Нефтяника» Михаила Юрьева, «в Ульяновске всегда играть очень непросто, очень зубастая и агрессивная команда».

На этот раз в рамках чемпионата России-2018 дальневосточникам предстоит поединок в Казани с местным «Динамо». Эта команда является чемпионом России 2010-2011, обладателем Кубка мира 2010 года и серебряным призёром Кубка мира-2013. Сегодня игра на стадионе «Ракета» начнётся в 13:00 московского времени – с онлайн трансляцией на сайте «Динамо», где уже появился анонс: «Казань готовится сразиться с чемпионом!».

#Новости#Хабаровский край#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика