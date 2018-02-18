«Бандеровский» флаг приобрёл официальный статус в Киеве

Posted 17 февраля 2018, 23:17
Published 17 февраля 2018, 23:17
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Современные поклонники Степана Бандеры реализовали мечту своего кумира, пишет издание «Новые Известия». В столице Украины Киеве принято решение вывешивать по праздникам красно-чёрное «бандеровское» полотнище Организации украинских националистов (ОУН – запрещена в РФ).
Комиссия Киевсовета по местному самоуправлению накануне приняла решение поднимать над официальными украинскими зданиями флаг бандеровской организации.
Как сообщается на сайте представительного органа власти, красно-чёрный флаг планируют поднимать вместе с жовто-блакитным 13 раз в год — «в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и памяти героев». Среди этих дат — день рождения Степана Бандеры, дни рождения и смерти Романа Шухевича и тому подобное.
Автор идеи, депутат Киевсовета Владимир Бохняк отметил: «перечень дат не является полным». «То есть, революционный флаг также может быть вывешен и в другие даты»,— сказал он.
Как ранее сообщали «Новые Известия», президент Украины Пётр Порошенко предложил запретить использовать национальный флаг России на всех международных мероприятиях.