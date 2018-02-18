«Бандеровский» флаг приобрёл официальный статус в Киеве

Как сообщается на сайте представительного органа власти, красно-чёрный флаг планируют поднимать вместе с жовто-блакитным 13 раз в год — «в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и памяти героев». Среди этих дат — день рождения Степана Бандеры, дни рождения и смерти Романа Шухевича и тому подобное.