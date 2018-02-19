Рецидивиста из Хабаровска отправили в колонию за серию ночных краж

Свои преступления 36-летний злоумышленник совершал в течение лета и осени 2017 года, после освобождения из мест лишения свободы. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в сентябре 2017 года мужчина за одну ночь обокрал несколько организаций в Индустриальном районе. В течение нескольких часов он побывал в магазине самообслуживания, аптеке и других торговых точках, похищал выручку из касс, а для того, чтобы не попасться правоохранителям, прятал лицо за маской с прорезями, когда заходил в помещения. Среди объектов, которые пострадали той ночью от действий злоумышленника, были автомагазин на улице Павла Морозова и автосервис на Радищева — там мужчина поживился 32 тысячами рублей.