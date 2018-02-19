Рецидивиста из Хабаровска отправили в колонию за серию ночных краж

Posted 19 февраля 2018, 04:21
Published 19 февраля 2018, 04:21
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Свои преступления 36-летний злоумышленник совершал в течение лета и осени 2017 года, после освобождения из мест лишения свободы. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в сентябре 2017 года мужчина за одну ночь обокрал несколько организаций в Индустриальном районе. В течение нескольких часов он побывал в магазине самообслуживания, аптеке и других торговых точках, похищал выручку из касс, а для того, чтобы не попасться правоохранителям, прятал лицо за маской с прорезями, когда заходил в помещения. Среди объектов, которые пострадали той ночью от действий злоумышленника, были автомагазин на улице Павла Морозова и автосервис на Радищева — там мужчина поживился 32 тысячами рублей.
Ещё две кражи налётчик совершил из офисов организаций, расположенных в доме, где он проживал. Из помещения магазина он похитил сейф, в котором предприниматель хранил порядка 150 тысяч рублей выручки. Кроме того, мужчина ночью разбил окно в небольшом павильоне в офисном здании на улице Краснореченской и проник внутрь. В кассе не было денег, но злоумышленник нашёл, чем поживиться — стащил фотоаппарат продавца, который стоит около шести тысяч рублей.
По итогам целого комплекса мероприятий преступника удалось задержать. Действовал он по ночам, в помещения проникал различными способами: перекусывал металлические решётки, отжимал двери и запоры на окнах, выдавливал стеклопакеты. Раньше уроженец района имени Лазо Хабаровского края восемь раз привлекался к уголовной ответственности — за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Официального он нигде не работал, проживал на съёмной квартире, зарабатывал незаконным путём. Общий ущерб от действий злоумышленника составил порядка 280 тысяч рублей.
Обвиняемый признал свою вину в полном объёме, способствовал раскрытию преступлений. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, суд приговорил виновного к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал возместить финансовый ущерб.