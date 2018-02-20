Хабаровскому краю выделят миллионы на демонтаж хлорного цеха

Чтобы обеспечить безопасное проживание, администрация Амурского района в 2015 году разработала проект по демонтажу здания и рекультивации территории. Общая стоимость работ составляла 120,5 миллиона рублей. Краевое правительство выделяло деньги для реализации проекта. В течение 2013-2015 годов региональные власти направили больше 70 миллионов рублей. Это позволило выполнить большую часть работ: разобрать пять из шести секций здания, вывезти больше трёх тонн ртути на демеркуризацию. Также на территории сделали «землю в грунте». Которая не позволяет дренировать загрязнённым водам.