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Posted 20 февраля 2018, 00:27

Published 20 февраля 2018, 00:27

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Хабаровскому краю выделят миллионы на демонтаж хлорного цеха

20 февраля 2018, 00:27
Министерство природных ресурсов и экологии России реализует в 12 регионах 26 проектов ликвидации накопленного экологического ущерба. В список попал и Хабаровский край. На его территории планируют демонтировать здание хлорного цеха бывшего ОАО «Амурскбумпром» и рекультивировать территории в промышленной зоне Амурска.

«Амурский целлюлозно-картонный комбинат» работал в городе с 60-х по 90-е года прошлого века. После банкротства предприятия на его территории остались строительные конструкции, загрязнённые ртутью. Хлорный цех — главный источник экологической опасности. Именно там для приготовления хлора использовали ртуть. Её розливы остались в заброшенном здании.

Чтобы обеспечить безопасное проживание, администрация Амурского района в 2015 году разработала проект по демонтажу здания и рекультивации территории. Общая стоимость работ составляла 120,5 миллиона рублей. Краевое правительство выделяло деньги для реализации проекта. В течение 2013-2015 годов региональные власти направили больше 70 миллионов рублей. Это позволило выполнить большую часть работ: разобрать пять из шести секций здания, вывезти больше трёх тонн ртути на демеркуризацию. Также на территории сделали «землю в грунте». Которая не позволяет дренировать загрязнённым водам.

Однако этих финансов не хватило для завершения всех работ. В 2016 году их пришлось приостановить. В этом году министерство природных ресурсов России в рамках федеральной целевой программы «Чистая страна» выделит региону на эти цели 50 миллионов рублей.

«В результате работы Минприроды края с Минприроды России этот проект включили в федеральную программу. Изначально его включили на 20-е годы, но министерства договорились, что о переносе срока на 2018 год. Это позволит завершить проект. Мы заключили с федеральным министерством соглашение на предоставление субсидии, сейчас разрабатываем техзадание и скоро объявим конкурс на проведение работ», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» председатель комитета по охране окружающей среды краевого Минприроды Алексей Сабитов.

Краевые власти выделят ещё девять миллионов рублей. Это позволит завершить все работы до конца года: на объекте проведут демонтаж конструкций, демеркуризацию земли, построят специальную площадку для хранения отходов.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Общество#Амурск#Экология27#Минприроды РФ#Минприроды27
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