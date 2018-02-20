НКО Хабаровского края начали бороться за президентские гранты

Участие в конкурсе могут принять некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее, чем за один год до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе. В случае, если организация запрашивает грант на сумму до 500 тысяч рублей, она должна быть зарегистрирована не позднее, чем за шесть месяцев до дня окончания приема заявок. Сфера работы НКО должна по уставу соответствовать видам деятельности, перечисленным в грантовых направлениях, организация не должна находиться в процессе ликвидации и иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам.