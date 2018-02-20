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Posted 20 февраля 2018, 01:09

Published 20 февраля 2018, 01:09

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

НКО Хабаровского края начали бороться за президентские гранты

20 февраля 2018, 01:09
Сюжет
Президент РФ
В России начался первый в этом году конкурс на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества для некоммерческих организаций. Заявки от участников принимаются до 26 марта на официальном сайте Фонда.

Как сообщили в министерстве внутренней политики и информации Хабаровского края, конкурс проводится по 13 направлениям. Некоммерческие организации могут представить свои проекты в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и науки, молодежной политики, поддержки семьи и детства, пропаганды здорового образа жизни и др. Также с этого года введено новое направление — выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.

Кроме того, у организаций появилась возможность подать на конкурс «долгосрочные» проекты. Заявители, имеющие серьёзный опыт и предлагающие инициативу, которую невозможно качественно осуществить за полтора года, смогут рассчитывать на более длительный срок грантового финансирования — до трёх лет. Такая возможность будет предоставлена в пилотном режиме в рамках трех направлений: «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» и «развитие институтов гражданского общества».

Участие в конкурсе могут принять некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее, чем за один год до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе. В случае, если организация запрашивает грант на сумму до 500 тысяч рублей, она должна быть зарегистрирована не позднее, чем за шесть месяцев до дня окончания приема заявок. Сфера работы НКО должна по уставу соответствовать видам деятельности, перечисленным в грантовых направлениях, организация не должна находиться в процессе ликвидации и иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам.

Итоги конкурса будут объявлены 1 июня. С этого же дня победители смогут приступить к реализации своих проектов.

«В этом году будут проведены два конкурса президентских грантов. Общий объём финансовой поддержки составляет более восьми миллиардов рублей, что на миллиард больше, чем в прошлом году», — отметили в министерстве.

Получить консультацию по участию в конкурсе можно в управлении общественных связей министерства внутренней политики и информации края по телефону: 8 (4212) 30-09-49.

Конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года по поручению президента РФ Владимира Путина. По итогам 2017 года Хабаровский край стал лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству победителей. Грантовую поддержку на реализацию своих инициатив получили 47 некоммерческих организаций края. Общий объём привлеченного в край финансирования составил 65 миллионов рублей.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Президент РФ#Бюджетное финансирование#Грант
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