Стоматолога из Комсомольска осудили за смерть пациента

Posted 20 февраля 2018, 06:06
Published 20 февраля 2018, 06:06
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Теперь осуждённая не сможет занимать врачебную должность и заниматься медицинской деятельностью два года.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что женщина работала врачом-стоматологом. В одно из её дежурств осенью 2015 года в больницу доставили пациента с инородным телом в шее. Медика пригласили в приёмный покой, чтобы она оказала мужчине экстренную помощь. Изучив рентген, она попыталась извлечь иглу оперативно, однако, не обнаружив её, ушила рану и отпустила больного домой, снабдив его рекомендацией наблюдения в стоматологической клинике по месту жительства.
Как сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре, инородное тело слишком долго находилось в жизненно важном органе. После наступления осложнений пациент скончался. Подсудимая свою вину не признала, исключала свою причастность к смерти больного. Однако суд с её доводами не согласился. Приговор вступил в законную силу.