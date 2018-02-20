Стоматолога из Комсомольска осудили за смерть пациента

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что женщина работала врачом-стоматологом. В одно из её дежурств осенью 2015 года в больницу доставили пациента с инородным телом в шее. Медика пригласили в приёмный покой, чтобы она оказала мужчине экстренную помощь. Изучив рентген, она попыталась извлечь иглу оперативно, однако, не обнаружив её, ушила рану и отпустила больного домой, снабдив его рекомендацией наблюдения в стоматологической клинике по месту жительства.