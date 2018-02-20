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Posted 20 февраля 2018, 06:06

Published 20 февраля 2018, 06:06

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Стоматолога из Комсомольска осудили за смерть пациента

20 февраля 2018, 06:06
Сюжет
Суд
Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре приговорил врач отделения челюстно-лицевой хирургии больницы № 7 к двум годам ограничения свободы. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Теперь осуждённая не сможет занимать врачебную должность и заниматься медицинской деятельностью два года.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что женщина работала врачом-стоматологом. В одно из её дежурств осенью 2015 года в больницу доставили пациента с инородным телом в шее. Медика пригласили в приёмный покой, чтобы она оказала мужчине экстренную помощь. Изучив рентген, она попыталась извлечь иглу оперативно, однако, не обнаружив её, ушила рану и отпустила больного домой, снабдив его рекомендацией наблюдения в стоматологической клинике по месту жительства.

Как сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре, инородное тело слишком долго находилось в жизненно важном органе. После наступления осложнений пациент скончался. Подсудимая свою вину не признала, исключала свою причастность к смерти больного. Однако суд с её доводами не согласился. Приговор вступил в законную силу.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Комсомольск-на-Амуре#Суд#Смерть пациента#Стоматология
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