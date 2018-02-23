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Posted 23 февраля 2018, 02:48

Published 23 февраля 2018, 02:48

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Хабаровские танцоры выступят на первенстве Европы

23 февраля 2018, 02:48
Сюжет
Спорт
Хабаровский танцевальный дуэт Данила Мазур и Анастасия Полонская выступят на чемпионате Европы по танцевальному спорту среди молодёжи. Соревнования пройдут в воскресенье, 25 февраля, в Сочи. Это право спортсмены завоевали на первенстве России по латиноамериканской программе, где они стали бронзовыми призёрами.

«Наши конкуренты в этой программе: Россия, Молдова и Германия. В латиноамериканской программе пять танцев, и они очень разные по характеру, ритму, эмоциональному и энергетическому наполнению. Нужно не только технически грамотно станцевать, но и искренне прожить каждый из них. Для этого необходимо справиться с волнением и ответственностью, поймать то единственное состояние, когда и судья и зритель почувствует — "верю"», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» тренер спортсменов Татьяна Снигур.

Как ранее писало агентство, Данила Мазур и Анастасия Полонская завоевали награды международного турнира по хореографическому спорту «Виват, Россия!», который проходил в Сочи в 2015 году. Отметим, что Краснодарский край сами спортсмены считают для себя счастливым. Так, три года назад хабаровские танцоры впервые стали победителями первенства России в двоеборье. В этом году они повторили свой успех на соревнованиях в Краснодаре, опередив пары из Москвы Пугачёв — Тишова и Насретдинов — Семашко.

«Волнение — неотъемлемая часть всех соревнований, но для меня это не проблема. Когда соревнования проходят в Краснодарском крае для меня это существенное преимущество. Двоеборье включает в себя две программы: стандарт и латина. В каждой из них необходимо представить по пять танцев. Победа на первенстве России позволит нам выступить на первенстве мира, но даты проведения пока ещё неизвестны», — рассказал агентству Данила Мазур.

В 2015 году пара Данила Мазур и Анастасия Полонская уже завоёвывали золотую медаль первенства мира в Италии.

#Новости#Хабаровский край#Спорт#Спорт27#Спортивные танцы#Танцы
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