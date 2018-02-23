Хабаровские танцоры выступят на первенстве Европы

Posted 23 февраля 2018, 02:48
Published 23 февраля 2018, 02:48
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
«Наши конкуренты в этой программе: Россия, Молдова и Германия. В латиноамериканской программе пять танцев, и они очень разные по характеру, ритму, эмоциональному и энергетическому наполнению. Нужно не только технически грамотно станцевать, но и искренне прожить каждый из них. Для этого необходимо справиться с волнением и ответственностью, поймать то единственное состояние, когда и судья и зритель почувствует — "верю"», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» тренер спортсменов Татьяна Снигур.
Как ранее писало агентство, Данила Мазур и Анастасия Полонская завоевали награды международного турнира по хореографическому спорту «Виват, Россия!», который проходил в Сочи в 2015 году. Отметим, что Краснодарский край сами спортсмены считают для себя счастливым. Так, три года назад хабаровские танцоры впервые стали победителями первенства России в двоеборье. В этом году они повторили свой успех на соревнованиях в Краснодаре, опередив пары из Москвы Пугачёв — Тишова и Насретдинов — Семашко.
«Волнение — неотъемлемая часть всех соревнований, но для меня это не проблема. Когда соревнования проходят в Краснодарском крае для меня это существенное преимущество. Двоеборье включает в себя две программы: стандарт и латина. В каждой из них необходимо представить по пять танцев. Победа на первенстве России позволит нам выступить на первенстве мира, но даты проведения пока ещё неизвестны», — рассказал агентству Данила Мазур.
В 2015 году пара Данила Мазур и Анастасия Полонская уже завоёвывали золотую медаль первенства мира в Италии.