Хабаровские танцоры выступят на первенстве Европы

«Наши конкуренты в этой программе: Россия, Молдова и Германия. В латиноамериканской программе пять танцев, и они очень разные по характеру, ритму, эмоциональному и энергетическому наполнению. Нужно не только технически грамотно станцевать, но и искренне прожить каждый из них. Для этого необходимо справиться с волнением и ответственностью, поймать то единственное состояние, когда и судья и зритель почувствует — "верю"», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» тренер спортсменов Татьяна Снигур.