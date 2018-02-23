В Комсомольске-на-Амуре разыгралась кровавая «Санта-Барбара»

Posted 23 февраля 2018, 01:35
Published 23 февраля 2018, 01:35
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Семейные разборки в Комсомольске-на-Амуре закончились поножовщиной. В подробностях кровавой «Санта-Барбары» сейчас разбираются следователи, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На этой неделе Хабаровский край отметился жестоким преступлением. Рецидивист-отморозок зарезал парня своей бывшей девушки. Как сообщил помощник руководителя краевого управления СК РФ Илья Гудков, инцидент произошёл 20 февраля. 30-летний бывший сиделец, едва получивший новый срок (на этот раз –условный), решил наведаться в гости к бывшей девушке. Экс-возлюбленная жила со своим новым мужчиной. Все трое как следует выпили.
Накачавшись спиртным, 30-летний комсомольчанин уснул. Посреди ночи его разбудили звуки любовных утех. В ванной комнате его бывшая пассия занималась сексом со своим новым парнем. Это привело бывшего зэка в ярость. Дождавшись, пока брачные игры закончатся, он взял нож и набросился на сожителя девушки. Зарезав 33-летнего мужчину, агрессор вынес труп на улицу и положил его во дворе соседнего дома. После этого убийца, как ни в чём не бывало, вернулся в квартиру и лёг спать.
«Повязали» преступника очень быстро. Он не стал отпираться и признался в содеянном. Следователям он объяснил, что попросту взревновал бывшую девушку. Сейчас на комсомольчанина завели уголовное дело по статье «Убийство».
Стоит отметить, что условно осужденные жители Комсомольска-на-Амуре то и дело попадают в криминальные истории. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о горожанине, который связался с бандой наркоторговцев. При этом он находится на испытательном сроке: его осудили за грабежи и разбой. В итоге условный срок ему заменили на реальный.