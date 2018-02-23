В Комсомольске-на-Амуре разыгралась кровавая «Санта-Барбара»

Накачавшись спиртным, 30-летний комсомольчанин уснул. Посреди ночи его разбудили звуки любовных утех. В ванной комнате его бывшая пассия занималась сексом со своим новым парнем. Это привело бывшего зэка в ярость. Дождавшись, пока брачные игры закончатся, он взял нож и набросился на сожителя девушки. Зарезав 33-летнего мужчину, агрессор вынес труп на улицу и положил его во дворе соседнего дома. После этого убийца, как ни в чём не бывало, вернулся в квартиру и лёг спать.