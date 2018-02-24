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Posted 24 февраля 2018, 04:18

Published 24 февраля 2018, 04:18

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Житель посёлка в Приморье не успел далеко уйти после кражи

24 февраля 2018, 04:18
Сюжет
Кража
Сотрудники полиции поймали злоумышленника по горячим следам

В Приморском крае полиция по горячим следам поймала местного жителя, подозреваемого в краже электротехники с чужой дачи. Мужчина стащил бензотриммер, газовую плиту и пылесос. Стражи порядка полагают, что это не единственное преступление злоумышленника.

В дежурную часть пункта полиции по Октябрьскому району поступило заявление от жителя посёлка Липовцы. Он рассказал, что стал жертвой кражи. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка установили, что злоумышленник, проникнув в дачный домик потерпевшего, похитил бензотриммер, пылесос и переносную газовую плиту, после чего скрылся.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам. В отделе полиции он дал признательные показания и сообщил правоохранителям, где спрятал похищенное имущество. Технику изъяли и вернули законному владельцу.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю, мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража», ему грозит до шести лет лишения свободы. На время расследования злоумышленника отпустили под подписку о невыезде. Сейчас полиция проверяет его возможную причастность к другим преступлениям.

#Новости#Общество#Кража
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