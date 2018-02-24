Житель посёлка в Приморье не успел далеко уйти после кражи

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю, мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража», ему грозит до шести лет лишения свободы. На время расследования злоумышленника отпустили под подписку о невыезде. Сейчас полиция проверяет его возможную причастность к другим преступлениям.