Хабаровский «Амур» сразится за очки с приморским «Адмиралом»

Для команды из дальневосточной столицы этот матч является очень важным, поскольку «Амур» продолжает бороться за попадание в плей-офф. Сейчас у подопечных Андрея Мартемьянова, которые расположились на девятой строчке турнирной таблице на Востоке, 84 очка в активе. Столько же у омского «Авангарда», находящегося на строчку выше. Всего на одно очко «тигров» и «ястребов» опережает «Сибирь». Каждый балл для хабаровчан сейчас на вес золота, тем более что это заключительные игры регулярного чемпионата.