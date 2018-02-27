vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля 2018, 02:44

Published 27 февраля 2018, 02:44

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

В Хабаровском крае РПЦ откроет медпункты для бездомных

27 февраля 2018, 02:44
Сюжет
РПЦ
Пункты для бездомных появятся в дальневосточном регионе при участии РПЦ. В Хабаровске планируют открыть медпункт при церковной организации «Милосердие». Совместный пилотный проект Минздрава России и церкви запустят в 2018 году в трёх регионах — Иркутской области, Чувашии и Хабаровском крае.

Сегодня краевые медицинские учреждения готовы оказывать бездомным экстренную помощь, однако амбулаторное лечение — это проблема. Её решат медпункты, куда нуждающиеся смогут прийти с простудой и другими жалобами, не доводя заболевание до критического состояния. В России постоянно действуют две лицензированных медицинских «точки» для бездомных — в Москве и Санкт-Петербурге.

Квалифицированную помощь в пунктах обеспечит министерство здравоохранения Хабаровского края. Представители социальных отделов епархий возьмут на себя социальную поддержку бездомных. РПЦ поможет нуждающимся восстановить документы, установить связь с родственниками, устроить в социальные учреждения и найти работу.

С инициативой организации медицинских пунктов для бездомных выступил Синодальный отдел по благотворительности.

Церковная организация «Милосердия» уже создала в Хабаровске стационарный «Центр социальной реабилитации бездомных «Надежда», передвижной мобильный пункт, ночлежку, проект профилактики бездомности «Путь домой». Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на ночлег приходит по 27 человек в день, им выдают горячее питание, тёплую одежду и обувь. В автобусе милосердия бездомные могут получить еду четыре раза в день.

Сегодня в России действует более четырёх тысяч церковных социальных инициатив, среди них — 95 православных приютов для бездомных и десять автобусов милосердия (передвижных пунктов помощи бездомным).

#Кеся Коноплянко#Новости#Хабаровский край#Общество#Минздрав27#РПЦ#Бездомные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика