В Хабаровском крае РПЦ откроет медпункты для бездомных

Церковная организация «Милосердия» уже создала в Хабаровске стационарный «Центр социальной реабилитации бездомных «Надежда», передвижной мобильный пункт, ночлежку, проект профилактики бездомности «Путь домой». Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на ночлег приходит по 27 человек в день, им выдают горячее питание, тёплую одежду и обувь. В автобусе милосердия бездомные могут получить еду четыре раза в день.