В Хабаровском крае РПЦ откроет медпункты для бездомных

Posted 27 февраля 2018, 02:44
Published 27 февраля 2018, 02:44
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Сегодня краевые медицинские учреждения готовы оказывать бездомным экстренную помощь, однако амбулаторное лечение — это проблема. Её решат медпункты, куда нуждающиеся смогут прийти с простудой и другими жалобами, не доводя заболевание до критического состояния. В России постоянно действуют две лицензированных медицинских «точки» для бездомных — в Москве и Санкт-Петербурге.
Квалифицированную помощь в пунктах обеспечит министерство здравоохранения Хабаровского края. Представители социальных отделов епархий возьмут на себя социальную поддержку бездомных. РПЦ поможет нуждающимся восстановить документы, установить связь с родственниками, устроить в социальные учреждения и найти работу.
С инициативой организации медицинских пунктов для бездомных выступил Синодальный отдел по благотворительности.
Церковная организация «Милосердия» уже создала в Хабаровске стационарный «Центр социальной реабилитации бездомных «Надежда», передвижной мобильный пункт, ночлежку, проект профилактики бездомности «Путь домой». Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на ночлег приходит по 27 человек в день, им выдают горячее питание, тёплую одежду и обувь. В автобусе милосердия бездомные могут получить еду четыре раза в день.
Сегодня в России действует более четырёх тысяч церковных социальных инициатив, среди них — 95 православных приютов для бездомных и десять автобусов милосердия (передвижных пунктов помощи бездомным).