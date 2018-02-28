vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля 2018, 06:58

Published 28 февраля 2018, 06:58

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Большой бассейн в Чегдомыне откроют к осени

28 февраля 2018, 06:58
Сюжет
Строительство
В посёлке Чегдомын к началу учебного года заработает двадцатипятиметровый бассейн. Стоимость его возведения — почти 250 миллионов рублей. Покрытие чаши будет стальным — это редкая для региона технология.

У объекта не самая простая история: возведение остановили на три года — помешало наводнение в 2013 году.

«Когда мы начали строить, в крае случилось наводнение. Поэтому все бюджетные деньги, которые предусматривались в КАИПе на этот объект, были пущены на другие нужды. Объект получил своё продолжение в 2016 году», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Верхнебуреинского района Татьяна Писарева.

За ходом стройки следит весь посёлок. На первом этаже здания сделают большой бассейн, на втором — тренажёрный зал для «сухого» плавания и кафе. Глубина чаши будет варьироваться от 1,2 метра до 1,8 метра. Главное отличие — покрытие чаши сделают из нержавеющей стали. Таких бассейнов в Хабаровском крае всего три.

Бассейн в Чегдомыне — один из 14 объектов комплексного плана социально-экономического развития Хабаровского края. На них из федерального бюджета выделят больше десяти миллионов рублей, поэтому за работой подрядчика ведут особый контроль.

«Сейчас работа подрядчика менее-более нормальная, выровнялась. Здание отапливаемое, мокрые процессы потихоньку заканчиваем. Я думаю, что в срок — третий квартал — мы уложимся», — отметил инженер по строительному надзору администрации Верхнебуреинского района Владимир Кашков.

Завершить возведение бассейна должны в июне, ещё два месяца потребуется для прохождения экспертиз.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Строительство#Чегдомын#Бассейн
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика