Большой бассейн в Чегдомыне откроют к осени

Posted 28 февраля 2018, 06:58
Published 28 февраля 2018, 06:58
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
У объекта не самая простая история: возведение остановили на три года — помешало наводнение в 2013 году.
«Когда мы начали строить, в крае случилось наводнение. Поэтому все бюджетные деньги, которые предусматривались в КАИПе на этот объект, были пущены на другие нужды. Объект получил своё продолжение в 2016 году», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Верхнебуреинского района Татьяна Писарева.
За ходом стройки следит весь посёлок. На первом этаже здания сделают большой бассейн, на втором — тренажёрный зал для «сухого» плавания и кафе. Глубина чаши будет варьироваться от 1,2 метра до 1,8 метра. Главное отличие — покрытие чаши сделают из нержавеющей стали. Таких бассейнов в Хабаровском крае всего три.
Бассейн в Чегдомыне — один из 14 объектов комплексного плана социально-экономического развития Хабаровского края. На них из федерального бюджета выделят больше десяти миллионов рублей, поэтому за работой подрядчика ведут особый контроль.
«Сейчас работа подрядчика менее-более нормальная, выровнялась. Здание отапливаемое, мокрые процессы потихоньку заканчиваем. Я думаю, что в срок — третий квартал — мы уложимся», — отметил инженер по строительному надзору администрации Верхнебуреинского района Владимир Кашков.
Завершить возведение бассейна должны в июне, ещё два месяца потребуется для прохождения экспертиз.