Большой бассейн в Чегдомыне откроют к осени

За ходом стройки следит весь посёлок. На первом этаже здания сделают большой бассейн, на втором — тренажёрный зал для «сухого» плавания и кафе. Глубина чаши будет варьироваться от 1,2 метра до 1,8 метра. Главное отличие — покрытие чаши сделают из нержавеющей стали. Таких бассейнов в Хабаровском крае всего три.