Борис Гладких: экономике России нужны прорывные результаты

Posted 2 марта 2018, 04:11
Published 2 марта 2018, 04:11
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
«Президент обратил внимание на то, чего добилась наша страна в последние полтора десятка лет. Действительно, по многим отраслям экономики результаты внушительные. Однако в среднем экономика, показав стабильный результат, не показала прорывного роста. Этот рост нам нужен в ближайшие 6-10 лет для того, чтобы мы смогли быть в одном ряду с пятью ведущими экономиками мира», — сказал Борис Гладких.
По его мнению, в таком прорыве нуждается и строительство, и IT-технологии, и несырьевой экспорт. Он отметил, что президент обозначил необходимость увеличения показателей по отдельным отраслям экономики в 1,5-2 раза — строительство жилья, ремонт дорог, качество здравоохранения, внутренний валовой продукт на душу населения.
«Иного пути развития нашей страны, наверное, на перспективу не существует. Только прорывными результатами в отдельных отраслях экономики мы добьёмся качества жизни наших граждан, добьёмся, чтобы росло их благосостояние, чтобы качественно изменились эти отрасли», — высказался парламентарий.
Борис Гладких спрогнозировал также, что основные политические решения, вытекающие из смысла послания президента, появятся уже в первой половине текущего года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», глава региона Вячеслав Шпорт назвал речь главы государства планом работы на ближайшие 10-20 лет, причём у Хабаровского края для дальнейшего развития отдельных направлений, уже есть хороший фундамент.