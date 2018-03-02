Борис Гладких: экономике России нужны прорывные результаты

«Президент обратил внимание на то, чего добилась наша страна в последние полтора десятка лет. Действительно, по многим отраслям экономики результаты внушительные. Однако в среднем экономика, показав стабильный результат, не показала прорывного роста. Этот рост нам нужен в ближайшие 6-10 лет для того, чтобы мы смогли быть в одном ряду с пятью ведущими экономиками мира», — сказал Борис Гладких.