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Posted 2 марта 2018, 04:11

Published 2 марта 2018, 04:11

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Борис Гладких: экономике России нужны прорывные результаты

2 марта 2018, 04:11
Сюжет
Социально-экономическое развитие
Депутат Госдумы Борис Гладких, представляющий в парламенте страны Хабаровский край, считает, что для развития России в ближайшие годы нужно сейчас обеспечить механизмы прорывного роста. Такую позицию он высказал, комментируя послание президента Федеральному Собранию.

«Президент обратил внимание на то, чего добилась наша страна в последние полтора десятка лет. Действительно, по многим отраслям экономики результаты внушительные. Однако в среднем экономика, показав стабильный результат, не показала прорывного роста. Этот рост нам нужен в ближайшие 6-10 лет для того, чтобы мы смогли быть в одном ряду с пятью ведущими экономиками мира», — сказал Борис Гладких.

По его мнению, в таком прорыве нуждается и строительство, и IT-технологии, и несырьевой экспорт. Он отметил, что президент обозначил необходимость увеличения показателей по отдельным отраслям экономики в 1,5-2 раза — строительство жилья, ремонт дорог, качество здравоохранения, внутренний валовой продукт на душу населения.

«Иного пути развития нашей страны, наверное, на перспективу не существует. Только прорывными результатами в отдельных отраслях экономики мы добьёмся качества жизни наших граждан, добьёмся, чтобы росло их благосостояние, чтобы качественно изменились эти отрасли», — высказался парламентарий.

Борис Гладких спрогнозировал также, что основные политические решения, вытекающие из смысла послания президента, появятся уже в первой половине текущего года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», глава региона Вячеслав Шпорт назвал речь главы государства планом работы на ближайшие 10-20 лет, причём у Хабаровского края для дальнейшего развития отдельных направлений, уже есть хороший фундамент.

#Илья Андреев#Новости#Хабаровский край#Социально-экономическое развитие#Развитие экономики#Послание#Борис Гладких#Власть
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