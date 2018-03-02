Над «Амурметаллом» снова сгущаются тучи

Posted 2 марта 2018, 07:56
Published 2 марта 2018, 07:56
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Завод ещё фактически не успел оправиться от многолетнего кризиса. Группа компаний «Торэкс» приобрела имущественный комплекс 30 января 2017 года в ходе публичных торгов, а летом предприятие «задышало». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году «Амурметалл» выпустил 187 тысяч тонн продукции. В этом году в планах превысить этот показатель и поднять его уровень до миллиона тонн.
Однако законодательная инициатива, согласно которой, говоря простым языком, весь лом чёрных металлов должен будет оставаться в ДФО и не выходить на экспорт, выглядит уж слишком рьяной попыткой обеспечить завод сырьём. При этом эксперты рынка прогнозируют, что такая спорная мера принесёт незначительную пользу предприятию: так или иначе объёмы ломосбора упадут и возникнет дефицит.
Как сообщал «Интерфакс», крупнейшие порты Приморского края выступили против инициативы ещё в ноябре прошлого года. Их возмущал тот факт, что она играет в интересах только одного предприятия Хабаровского края — «Амурметалла».
«Вступление в силу данного акта и предусмотренных им ограничений приведет к неблагоприятным последствиям для экономики Приморского края и Дальнего Востока в целом. Потеря около миллиона тонн в год стабильной грузовой базы для портов вызовет снижение выручки на 700-800 миллионов рублей, такое же уменьшение таможенных платежей в бюджет, сокращение сотен рабочих мест», — говорилось в их обращении.
В дальнейшем их поддержали сахалинские коллеги. Предприятия обеспокоены тем, что в случае одобрения инициативы им придётся нести сырьё на завод и продавать по дешёвке — предприятие имеет право устанавливать свои цены, а на Дальнем Востоке чёрный лом больше никому не будет нужен в тех объёмах, в которых он сейчас идёт на экспорт. Сахалинцам в вовсе придётся несладко — его доставка с острова в Комсомольск больно ударит по бюджетам компаний.
Как стало известно корреспонденту агентства, ситуацией заинтересовались в Москве — Федеральная антимонопольная служба, чтобы проанализировать её, запросила у контрагентов компании информацию о взаимодействии с «Амурметаллом», а также о последствиях и рисках, которые видят промышленники в случае, если экспорт «обрубят».
Очевидно, что атмосфере, которая складывается вокруг законодательной инициативы, уделят сегодня внимание на пресс-конференции «Сырьевая и экономическая безопасность в металлургии и ломоперерабатывающей отрасли», которая пройдёт в Москве.