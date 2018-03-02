Над «Амурметаллом» снова сгущаются тучи

В дальнейшем их поддержали сахалинские коллеги. Предприятия обеспокоены тем, что в случае одобрения инициативы им придётся нести сырьё на завод и продавать по дешёвке — предприятие имеет право устанавливать свои цены, а на Дальнем Востоке чёрный лом больше никому не будет нужен в тех объёмах, в которых он сейчас идёт на экспорт. Сахалинцам в вовсе придётся несладко — его доставка с острова в Комсомольск больно ударит по бюджетам компаний.