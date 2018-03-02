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Posted 2 марта 2018, 05:56

Published 2 марта 2018, 05:56

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Приморье и Китай соединит 145-метровый мост

2 марта 2018, 05:56
Сюжет
Мост
Российская сторона одобрила проект соглашения о строительстве

В Приморском крае появится автомобильный мост, который соединит пункт пропуска Полтавка и Дуннин. Российская сторона одобрила проект российско-китайского межправительственного соглашения о строительстве перехода через реку Гранитную. Соответствующее распоряжение накануне подписали члены правительства РФ, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой пресс-службу администрации края.

«Реализация cоглашения поспособствует созданию более благоприятных условий для взаимных обменов и торгово-экономических связей между двумя государствами, развитию автомобильного сообщения и увеличению пропускной способности через российско-китайскую границу», – сказано в распоряжении правительства.

В настоящее время перевозка грузов и пассажиров между Россией и КНР происходит через пункты пропуска Полтавка. На границе автотранспорт проходит по существующему мостовому переходу, который эксплуатируется с 1993 года. Старый переход, к слову, периодически подвергается большим нагрузкам потока реки Гранитной во время тайфунов. В связи с этим необходимо провести его реконструкцию.

«Без остановки движения грузового и пассажирского транспорта это сделать невозможно. Народное правительство провинции Хэйлунцзян и администрация Приморского края приняли решение о необходимости строительства второй нитки мостового перехода через реку Гранитную. Длина автомобильного моста составит около 145 метров, ширина – около 12 метров. Мост должен обеспечить двухполосное движение», – говорится в документе.

Стоит отметить, что Китай является одним из основных стратегических партнёров Приморского края. Так, в 2017 году товарооборот с Китаем достиг 3,2 миллиардов долларов. Также за прошлый год въездной турпоток из КНР стал самым массовым по сравнению с представителями других иностранных государств. Из этой страны в край приехало около 420 тысяч туристов.

#Новости#Общество#Мост#Строительство моста#КНР
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