Приморье и Китай соединит 145-метровый мост

Стоит отметить, что Китай является одним из основных стратегических партнёров Приморского края. Так, в 2017 году товарооборот с Китаем достиг 3,2 миллиардов долларов. Также за прошлый год въездной турпоток из КНР стал самым массовым по сравнению с представителями других иностранных государств. Из этой страны в край приехало около 420 тысяч туристов.